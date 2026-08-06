Prohens advierte de que la crisis migratoria en Ceuta "no ha acabado": "Que no nos hagan creer lo contrario"

La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha advertido este jueves de que la crisis migratoria desencadenada en Ceuta tras la entrada de alrededor de 70.000 personas procedentes de Marruecos "no ha acabado" y ha reclamado que no se transmita la idea de que la situación ya se encuentra normalizada.

Prohens ha realizado estas declaraciones después de mantener en Palma un encuentro con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante el que ambos han intercambiado impresiones sobre la situación generada en la ciudad autónoma.

"Confirmar una cosa que me ha remarcado y que me ha dicho de una manera muy clara: la crisis no ha acabado, la situación en Ceuta no está normalizada. Y que no nos hagan creer lo contrario", ha subrayado la presidenta balear ante los medios.

Prohens ha añadido que el hecho de que el Gobierno central se encuentre de vacaciones "no quiere decir que la situación esté normalizada".

La presidenta del Govern ha explicado que durante la reunión ambos han compartido la sensación de "abandono" que, a su juicio, experimentan las comunidades autónomas que forman parte de la frontera sur de España y de Europa.

En este sentido, ha señalado que Baleares también afronta una presión migratoria creciente y ha registrado un récord de llegadas de inmigración irregular, según ha denunciado.

"Hemos estado hablando, hemos estado compartiendo impresiones y, evidentemente en menor medida, pero en Baleares también hay una presión migratoria y un récord de llegada de inmigración irregular nunca visto en la historia", ha afirmado.

Según el relato trasladado por Prohens, Vivas le ha confirmado que ya había advertido al Gobierno central durante las semanas anteriores de que el incremento de las entradas irregulares no era una situación normal.

El presidente ceutí le habría trasladado que, pese a sus advertencias, se encontró con la "indiferencia" del Ejecutivo antes de que se produjera la entrada masiva de personas migrantes.

Prohens ha relatado también el impacto que tuvo sobre la población ceutí la llegada masiva de personas en un corto periodo de tiempo "Me ha contado el miedo, me ha contado los episodios en los que la gente de Ceuta se cerró dentro de sus casas, se cerraron los comercios, quedó la ciudad completamente paralizada", ha explicado.

La presidenta balear ha destacado así la dimensión de una crisis que, según la información trasladada por Vivas durante el encuentro, todavía no puede darse por superada.