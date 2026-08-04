Prohens lamenta la muerte de al menos 19 migrantes en "una de las jornadas más duras" del drama humanitario en Baleares

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha lamentado la muerte de al menos 19 personas migrantes en dos pateras naufragadas en aguas de Baleares, una cifra que convierte este martes en "una de las jornadas más duras del drama humanitario" que vive el archipiélago.

Prohens se ha pronunciado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, después de que a los 17 migrantes fallecidos en la mañana del martes se hayan sumado dos cadáveres y una decena de desaparecidos localizados tras el naufragio de una segunda patera.

"Ya son 19 las personas que han perdido la vida en nuestras costas en un solo día y una decena de desaparecidos. Sin ninguna duda, una de las jornadas más duras del drama humanitario que vive Baleares", ha escrito la presidenta.

Prohens ha señalado que las imágenes y las cifras de la tragedia migratoria "no dejan a nadie indiferente" y, a su juicio, "confirman que las Islas no pueden continuar afrontando solas esta emergencia".

La presidenta del Govern ha trasladado asimismo su agradecimiento a todos los profesionales de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil que continúan trabajando "sin tregua" en el operativo desplegado para la búsqueda, el rescate y la asistencia de las personas afectadas.