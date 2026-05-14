Abierta la venta de villas en una urbanización de ultralujo en construcción cerca de Marbella

Una urbanización de villas de ultralujo que se está construyendo a diferentes niveles en un área de colinas en Benahavís, localidad próxima a Marbella, supone una buena oportunidad en una de las zonas más demandadas por los inversores de alto nivel y aquellos que buscan un estilo de vida sofisticado.

Tierra Viva es el nombre del proyecto que ha comenzado a comercializar la inmobiliaria Dar Global. Cuenta con un diseño exclusivo, inspirado en la marca automovilística de lujo Lamborghini, y su finalización se prevé para junio de 2028.

Cada villa cuenta con panorámicas infinitas sobre el mar Mediterráneo. Otro de sus atractivos es la ubicación privilegiada a solo 15 minutos de Marbella, una ciudad dinámica que cuenta con multitud de elegantes clubes, restaurantes y hoteles, así como zonas comerciales de alto nivel, puertos deportivos exclusivos y playas espectaculares.

Tierra Viva también cuenta en sus proximidades con un total de 12 campos de golf para los que deseen contar con múltiples opciones para practicar este deporte.

Ascensor para el coche

Las unidades contarán con un cuidado diseño interior y exterior. Dispondrán de piscina, sauna y un ascensor que permite aparcar el automóvil en el interior de la propia vivienda, que tendrán entre 700 y 1.450 metros cuadrados de superficie. Tierra Viva dispondrá también de un exclusivo club social en el que los propietarios o inquilinos podrán relajarse, socializar y desconectar.

La inmobiliaria destaca además el potencial de estas villas como inversión, ya que se encuentran ubicadas en una zona de alta demanda turística de alto nivel y en un país que cuenta con bajos tipos de interés para financiar la operación, además de ofrecer una elevada rentabilidad. También se destaca la facilidad que ofrece la normativa española para apostar por este tipo de inversión.