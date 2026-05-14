Xaime Calviño

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En Portada Ourense: La seguridad del cinturón

LA PREGUNTA DEL DÍA

La carretera pintó de tragedia, una vez más, la madrugada. Esta vez, el fatal accidente sucedió en Melón. Recientemente, Tráfico recuperó un anuncio de 1973 para recordar que el uso del cinturón no es cosa del pasado.

Publicado: 14 may 2026 - 11:53 Actualizado: 14 may 2026 - 14:26
Opinión Xaime Calviño
Opinión Xaime Calviño | La Región

Fue a las 4.46 horas del miércoles, en la A-52, cuando el camión de Vicente quedó atravesado en la calzada con la cabina suspendida sobre el vacío. Entonces abrió la puerta y cayó al fondo del viaducto. Quizá por su sobrepeso no llevaba puesto el cinturón de seguridad, no lo sabemos a ciencia cierta, lo que sí sabemos es que este mecanismo salva más vidas que ningún otro en los accidentes de tráfico. Las estadísticas señalan que reduce el riesgo de mortalidad a la mitad. Y también que uno de cada cuatro fallecidos no lo lleva puesto en el momento del siniestro.

El año pasado 578 conductores ourensanos fueron multados por este motivo, el tercer apartado con más sancionados por detrás de la velocidad (1.205) y el alcohol (1.173) y por delante de las drogas (566) y el teléfono móvil (341). Según la Guardia Civil, constituye un mal hábito en conductores que también tienen interiorizada esa mala praxis en vías urbanas.

Otra grave impudencia es utilizar el móvil al volante: escribir un mensaje a 120 por hora implica que puedes recorrer más de medio kilómetro -660 metros- distraído. De hecho, el cinturón y el móvil juntos ya restan más puntos que los excesos de velocidad. Una vieja mala práctica que persiste en el tiempo a pesar de los sistemas de alarma instalados en los vehículos, y una nueva mala práctica que emana de una sociedad interconectada, veloz e instantánea.

La pregunta que les formulo es la siguiente: a su juicio, ¿por qué seguimos persistiendo en este tipo de mala praxis?

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