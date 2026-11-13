Dos áticos contiguos sobre la bahía de Puerto Vallarta, a la venta por separado

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Cada una de las viviendas ocupa las dos últimas plantas de un complejo frente al Pacífico y se comunican por una puerta interior

Vistas al Pacífico desde la terraza de un ático a la venta en Puerto Vallarta, México
Vistas al Pacífico desde la terraza de un ático a la venta en Puerto Vallarta, México | James Edition

Despertarse mirando las montañas de Sierra Madre y despedir el día frente al Pacífico en la bahía de Banderas. Es la propuesta de estos dos áticos en dúplex en Puerto Vallarta que, a pesar de estar comunicados por una puerta interior y pertenecer al mismo propietario, salen a venta por separado por 2,14 millones de euros.

Vistas al Pacífico desde la terraza de un ático a la venta en Puerto Vallarta, México
Vistas al Pacífico desde la terraza de un ático a la venta en Puerto Vallarta, México | James Edition

Los dos inmuebles tienen la misma dimensión, unos 345 metros cuadrados interiores y 65 exteriores, y comparten distribución. Mientras el salón y el comedor se prolongan hacia una terraza orientada al mar desde la planta inferior, arriba el dormitorio principal —de los cinco totales— también dispone de su propia salida al aire libre. La principal diferencia es que uno de los áticos cuenta con un jacuzzi en la propia terraza.

Además, el complejo en el que se encuentran, el Grand Venetian, ofrece varias piscinas, gimnasio, pistas de tenis y pickleball, restaurante y servicio de bar, así como acceso directo a la playa de Los Tules.

Ático en venta en Puerto Vallarta, México
Ático en venta en Puerto Vallarta, México | James Edition

A los pies del edificio, esta franja de arena clara y oleaje suave en la costa del Pacífico de México no solo ofrece la oportunidad de disfrutar del agua salada y el calor del sol, sino también de avistar ballenas jorobadas entre diciembre y marzo.

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