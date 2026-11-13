Reparto de poder entre propios y expectantes
A bendita desgraza de ler
Que eu saiba, levo catro noites sen ver películas. Unha auténtica desgraza. Un crime. Unha calamidade.
A primeira noite, por culpa dun partido de baloncesto dun dos meus fillos. A segunda, a causa do partido de fútbol Atlético de Madrid-Barcelona. E a terceira e cuarta noite, por culpa da lectura.
A miña “bendita desgraza” -a da lectura- consiste en entrar na biblioteca e atoparme, xusto de fronte, cos estantes das novidades. Nunha ollada rápida, vin a premiada novela de Isabel Allende, “La hora antes del alba”, e, a continuación, un auténtico ladrillo de 748 páxinas de Dolores Redondo, “Todas las noches, todas las ciudades”.
Ó chegar á casa non empecei ningún deses dous libros, senón un terceiro que xa tiña en préstamo
Como son un avaricioso e quero ler os libros antes que ninguén -xa me pasaba o mesmo co cine: tiña que asistir a practicamente a todas as estreas-, non que quedou outra que pedilos en préstamo. E, debido á fama e ó interese que espertan estas dúas obras, sei que, se alguén as reserva, xa non permiten renovar o préstamo. É dicir, hai que lelas en quince días.
Para rematala, ó chegar á casa non empecei ningún deses dous libros, senón un terceiro que xa tiña en préstamo.
Sumei as páxinas dos tres, dividinas entre os días dispoñibles e saíume unha media de 65 páxinas diarias, que tampouco é tanto... se tivese tempo. Pero agora as tarefas domésticas e gastronómicas consómenme o tempo, os nervios e as entrañas; ou sexa, a vida. E a vida é un minuto que se escapa nun amén.
Porén, xa conseguín baixar a media. Tanto que, se cadra, esta noite xa pode ver unha película.
Se cadra.
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