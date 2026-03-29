Los bonos públicos no están sirviendo como activo de refugio ante la crisis en el Golfo

Los analistas de los principales fondos de inversión coinciden en que los bonos estatales han incumplido su función de activo refugio, cuando ya se cumple un mes desde el inicio de la guerra en el Golfo Pérsico.

Concretamente, desde la jornada previa al inicio de los ataques --el pasado 27 de febrero--, el rendimiento de las obligaciones de España a 10 años ha aumentado en casi un 19%, al pasar del 3,064% en esa jornada al 3,640% actual, aunque en algunos momentos de la sesión del viernes llegó a rozar el 3,7%.

En el resto de Europa, la situación de las principales economías no ha sido mucho más favorable que en España. En este sentido, el interés del bono italiano ha escalado un 24% en el mismo periodo de tiempo, hasta alcanzar el 4,075%.

Por encima todavía del alza del español se posiciona el francés. Así, el rédito de las obligaciones del Estado galo con vencimiento a 10 años ha subido en más de un 19%, hasta el 3,834%. Solo Alemania, de los grandes Estados del bloque comunitario, se ha anotado un alza inferior al español con un 17% de subida, después de ubicarse en el 3,099% en igual periodo.

Al otro lado del Atlántico, el rendimiento del bono de EEUU, que ya se encontraba a niveles elevados debido al alto endeudamiento del país, ha repuntado más de un 11%, hasta el 4,43%.

"Las expectativas del mercado han pasado en apenas tres semanas de prever una bajada de más de 10 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo (BCE) en 2026 a anticipar ahora subidas de 77 puntos. Del mismo modo, los precios implícitos de la Reserva Federal han oscilado de -60 puntos a +10", ha explicado el responsable de análisis de Generali AM, Vincent Chaigneau.

Para el analista, "resulta preocupante que los rendimientos reales de los bonos del Tesoro a 10 años hayan aumentado más rápido que los umbrales de equilibrio de la inflación".

Bonos no son refugio ante la inflación

En esta misma línea, el director de inversiones de renta fija de Aberdeen Investments, Luke Hickmore, ha detallado que si la inflación resulta ser más alta de lo esperado, los pagos de los bonos "pierden poder adquisitivo". En respuesta, argumenta, los inversores exigen "un mayor rendimiento para compensar".

"Cuando los precios de los bonos caen, los rendimientos suben. Esta dinámica ha quedado clara en las últimas semanas. A medida que los precios del petróleo han subido debido a las preocupaciones sobre el suministro, los mercados han ido revisando al alza sus previsiones de inflación. A su vez, los rendimientos de los bonos han subido en las principales economías", explica.

En cuanto a la diferencia con otras situaciones de inestabilidad económica como la reciente crisis derivada por la pandemia, Hickmore expone que esta vez es "diferente", ya que la crisis se debe a los precios de la energía y a la inflación, no a "un colapso de la demanda". Y concluye: "Cuando el problema es la inflación, los bonos no ofrecen refugio".

Posición defensiva

A raíz de la inestabilidad geopolítica, el experto señala que en el mercado de bonos actual varias primas están aumentando al mismo tiempo: una, por la inflación más elevada; otra, por el plazo de incertidumbre; y una última, por el riesgo geopolítico que se suma a ambas anteriores.

Con todo, Chaigneau adelanta que los activos evolucionarán en función de cómo se desarrolle la guerra en las próximas semanas. Al respecto, prevé que con un escenario de "distensión", las ganancias del dólar estadounidense --que se ha revalorizado más de un 3% sobre el euro-- "se irían desvaneciendo y los activos cíclicos registrarían pérdidas".

Sin embargo, el responsable de análisis de Generali AM evita apresurarse al cambio y mantiene su "posición defensiva" en cuanto a la duración, a menos que el estrecho de Ormuz se "reabra por completo".