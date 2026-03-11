Bonos ligados a la inflación e inversión en compañías con valoración atractiva, recetas de los analistas ante la crisis

La crisis en los mercados desatada con el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio ha vuelto a traer un importante nivel de incertidumbre a los inversores, que a partir de ahora deben de contar con nuevos elementos de análisis para decidir el destino de sus fondos.

Los analistas consultados por La Región Internacional coinciden en señalar que las próximas semanas van a ser de alta volatilidad en los mercados y conviene no precipitarse a la hora de tomar decisiones. También apuntan que, como es habitual en períodos de crisis, se van a abrir nuevas oportunidades para los inversores que es conveniente no despreciar. Entre las opciones a considerar señalan los bonos ligados a la inflación y la apuesta por compañías con buenos fundamentos y valoraciones atractivas de cara al largo plazo.

José Manuel Amor, director de Análisis Económico y de Mercados de Analistas Financieros Internacionales (AFI), apunta que durante las próximas semanas es lógico esperar altos niveles de volatilidad en tipos de interés, spreads de crédito, bolsas, divisas y crudo. "El problema de producción, pero sobre todo de evacuación del crudo y destilados del golfo Pérsico aún no está solucionado y aún hay riesgos relevantes de que se pueda extender la duración del conflicto y la disrupción en los flujos globales de energía", señala.

Javier Ruiz, analista de Horos Asset Management, coincide en indicar que la volatilidad se va a mantener mientras el mercado "digiere" las noticias y evalúa el impacto real del conflicto. En todo caso, señala que en los últimos días ha habido "correcciones relevantes" en los mercados europeos y que han afectado a la mayoría de los sectores, sin que haya una industria especialmente castigada.

Sobre la conveniencia de empezar ya a aprovechar las oportunidades de inversión o esperar un poco más a ver la evolución del conflicto antes de tomar decisiones, Amor apunta que por ahora los escenarios futuros están muy abiertos y puede darse tanto una vuelta rápida a los niveles de mercado previos a la guerra como la prolongación del conflicto y, por tanto, un panorama más complicado. Ruiz, por su parte, apunta que aún no se sabe si el mercado ha tocado suelo o si puede producirse un ajuste adicional y considera que más allá del momento de elección para entrar al mercado lo más importante es "tener una visión a largo plazo y un proceso de inversión disciplinado".

Activos refugio durante la guerra

En cuanto a los activos en los que centrar las inversiones ante este nuevo escenario que se abre para los inversores, el representante de AFI considera que mientras dure la crisis las opciones más atractivas pueden ser la liquidez, los bonos ligados a la inflación, los metales preciosos y el dólar. Si la crisis se soluciona rápido, Amor apunta a una vuelta a la bolsa y a crédito. "Una tercera opción es mantener la opcionalidad vía posiciones en caja para invertir en cuanto haya claridad, aunque asumiendo el riesgo de perdernos la primera respuesta", indica el analista, quien también pronostica que si hay una vuelta a la normalidad las tendencias previas a la guerra deberían retomarse, con Europa y los países emergentes como destinos preferidos de la diversificación de las inversiones desde Estados Unidos.

Por su parte, Javier Ruiz, señala que en entornos de incertidumbre geopolítica es habitual ver movimientos hacia activos considerados refugio, como el oro y el dólar, pero apuesta por seguir centrados en la renta variable "y en la selección de compañías con buenos fundamentos y valoraciones atractivas". También señala que las crisis abren nuevas oportunidades y hay que estar en la búsqueda permanente de nuevas ideas de inversión "en distintos sectores y geografías".

La posibilidad de que los mercados se recuperen rápidamente si la guerra no se prolonga es el horizonte que prevé José Manuel Amor, aunque advierte que la clave es la duración del conflicto que, por el momento, no parece fácil de establecer.

Por su parte, Javier Ruiz recuerda que históricamente cuando los episodios de incertidumbre geopolítica se resuelven con rapidez, los mercados tienden a recuperar parte del terreno perdido aunque "es difícil anticipar el comportamiento exacto del mercado en el corto plazo". Por ello, recomienda mantener la calma ante las correcciones del mercado y poner el foco en el largo plazo.

El analista de Horos Asset Management apunta que en los últimos años se han conseguido alcanzar altas rentabilidades anuales con las carteras de inversión, a pesar de atravesar crisis como la pandemia del Covid, los altos niveles de inflación o las tensiones comerciales con los aranceles. "Siempre habrá años mejores y años peores. Eso no se puede controlar. Lo que sí está en nuestras manos es mantener la disciplina, la paciencia y estar invertidos en compañías que cumplan nuestros criterios de inversión. La volatilidad bien gestionada es una aliada del inversor a largo plazo", concluye Ruiz.