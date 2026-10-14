Bugatti lleva su negocio residencial a Miami con una torre de 60 plantas

Bugatti continúa dando pasos en el mercado inmobiliario de lujo. La firma francesa ha elegido Miami para su primera promoción residencial en Estados Unidos: una torre de 60 plantas y 183 viviendas, incluidos cuatro áticos, frente al río y a pocos pasos del distrito financiero.

Será la segunda incursión inmobiliaria de la marca en el mundo después de la torre presentada en Dubái en 2023, que continúa en desarrollo, aunque en esta ocasión Bugatti no será el promotor directo. El desarrollo corre a cargo de la inmobiliaria local Prosper Group y la constructora de lujo belga Versluys Group, mientras el fabricante de hiperdeportivos supervisará la visión general del complejo para trasladar a la arquitectura, los interiores y los servicios algunos de los principios asociados a sus automóviles.

Nuevo edificio de Bugatti en Miami | Bugatti/Prosper

Según el diseño presentado, la torre alcanzará unos 220 metros de altura y se levantará en una de las escasas parcelas que todavía quedan disponibles frente al agua en el entorno de Brickell. En concreto, los datos de la inmobiliaria estadounidense reflejan que su frente cuenta con más de 90 metros de cara al río, y que las viviendas tendrán vistas tanto sobre la ciudad como hacia el agua y acceso directo hacia Biscayne Bay.

El servicio será otra parte central de la propuesta. Bugatti ha seleccionado a un operador especializado en residencias de alta gama para gestionar el inmueble y prevé servicios personalizados, incluida atención de mayordomo, dentro de lo que la propia marca define como una extensión de su art de vivre: la intención es trasladar al residencial la combinación de diseño, materiales, precisión y personalización con la que construye sus automóviles.

La comercialización de estas más de 180 viviendas está prevista para la primera mitad del año que viene, aunque los promotores no han comunicado ni los precios de salida ni la fecha de entrega del edificio.