El viernes fue Black Friday y este domingo, en muchas casas de Ourense, alguien está abriendo cajas. Unas traen lo que se llevaba meses esperando a buen precio. Otras traen algo que hace una semana nadie sabía que necesitaba. La Asociación Española de Consumidores calculaba un gasto medio de unos doscientos euros por persona, y la campaña hace tiempo que no dura un día: empieza a mediados de mes y se estira hasta el lunes. Yo también he comprado un par de cosas, ninguna imprescindible, así que no vengo a dar lecciones a nadie.

Lo que me ha tenido pensando esta semana no es lo que compramos. Es lo que les pasa a los que venden. Porque un descuento puede ser una herramienta o una costumbre, y desde fuera se parecen mucho. La diferencia se ve después, cuando se acaba la campaña y hay que volver a vender al precio de siempre.

Quien ha llevado un negocio conoce la tentación. Un mes flojo, un competidor que baja precios, un objetivo que no llega. Bajar el precio es la palanca más rápida que existe: se decide en una tarde, funciona al día siguiente y no obliga a cambiar nada más. Por eso engancha. La primera rebaja trae clientes. La segunda también, aunque menos. A la tercera, sin que nadie lo haya decidido, la empresa ha enseñado a sus clientes la lección más cara de todas: que el precio de verdad es el de la oferta y que el otro es para quien no sabe esperar.

He visto esa lección aprendida muchas veces, en tiendas de nuestra ciudad y en tiendas online con las que trabajamos. El cliente que solo aparece cuando hay descuento no es un cliente, es un visitante con calendario. Llega en noviembre, desaparece en diciembre y vuelve en enero con las rebajas. Mientras tanto, el negocio ha hecho la misma venta con menos margen y ha tenido que vender más para quedarse igual. Y lo peor llega con los años: deja de saber cuánto vale de verdad lo que vende, porque hace mucho que no se lo pregunta.

Las cuentas son sencillas y por eso se miran poco. Si un producto de cien euros deja veinte de margen y se rebaja un diez por ciento, el margen se queda en diez. Para ganar lo mismo que antes hay que vender el doble. Y casi nadie vende el doble.

El problema no es rebajar. Es rebajar sin saber para qué, porque lo hacen todos y da miedo quedarse fuera de la foto.

El comercio de Ourense lo vive estos días con una dificultad añadida. No puede ganar en precio a las grandes plataformas, y cuando lo intenta pierde dos veces: vende con menos margen y renuncia a lo único en lo que nadie le gana, que es saber quién entra por la puerta. La zapatería que conoce el pie de sus clientes desde hace veinte años no necesita ser la más barata del viernes. Le guarda la talla, le avisa cuando llega lo que busca y le dice con franquezacuándo algo no le va a durar. Eso no aparece en ninguna oferta. Necesita que el cliente sepa por qué volver el resto del año.

No estoy diciendo que las rebajas sean un error. Hay campañas que tienen todo el sentido: dar salida a un stock, atraer a alguien que no te conocía, premiar a quien ya confía en ti. Hay negocios enteros que viven de ellas y lo hacen bien, porque las tienen calculadas al céntimo. El problema no es rebajar. Es rebajar sin saber para qué, porque lo hacen todos y da miedo quedarse fuera de la foto.

La pregunta que separa una cosa de la otra es sencilla, aunque cueste hacérsela. Si mañana tuviese que explicar a un cliente por qué su producto vale lo que cuesta sin mencionar el descuento, ¿sabría hacerlo en dos frases? Si sabe, la rebaja es una herramienta y la puede usar cuando le convenga. Si no sabe, la rebaja está tapando un problema que volverá en enero.

El ejercicio de esta semana cabe en una hoja. Mire lo que vendió durante la campaña y sepárelo en dos columnas: lo que habría vendido igual sin descuento y lo que solo se vendió por el descuento. La primera le dice cuánto margen ha regalado. La segunda, cuántos clientes tiene de verdad. Las dos cifras sirven. Ninguna sale en el ticket.

Esta semana empieza diciembre y los carteles de oferta irán desapareciendo de los escaparates. Lo que quede detrás de ellos es lo que de verdad vende cada uno.

Bajar el precio es fácil. Lo difícil es explicar por qué vale lo que cuesta.