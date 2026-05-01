Casa de lujo con piscina, terrazas y seis dormitorios, a la venta en Queenstown (Nueva Zelanda)

Una lujosa residencia de seis habitaciones y situada en un terreno virgen próximo a la ciudad neozelandesa de Queenstown se encuentra a la venta por parte de la inmobiliaria James Edition. La propiedad, conocida como Pārore, cuenta con magníficas vistas panorámicas del lago Wakatipu, las montañas Remarkables y el pico Cecil.

La casa cuenta con 1.185 m² de espacio interior y 355 m² de terrazas exteriores, Pārore combina a la perfección un diseño estructural imponente con una estética sofisticada. La residencia cuenta con varios extras de gran valor, como una piscina climatizada de 26 metros, una sala de cine de última generación, una amplia bodega, sauna, spa, gimnasio y salón al aire libre.

Pārore encarna el lujo sostenible en uno de los destinos de aventura más pintorescos del mundo. Tanto para inversión como para uso residencial, la propiedad cuenta con muchas posibilidades de uso en un entorno incomparable, pero al mismo tiempo con las ventajas de la proximidad de la ciudad. El precio de la propiedad es a negociar.