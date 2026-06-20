Cinco tendencias en la nueva etapa inversora de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial entra en una nueva fase para los inversores. Tras el primer gran impulso bursátil de los fabricantes de chips y las grandes compañías tecnológicas, el mercado ya empieza a mirar una cadena de valor más amplia: semiconductores, centros de datos, energía, financiación, crédito privado y gestión de riesgos.

Y es precisamente en este escenario en el que Allianz Global Investors sostiene que, a medida que la IA se extiende, los inversores tendrán que considerar oportunidades "en un conjunto más amplio de mercados y compañías que impulsan la innovación".

Como primera tendencia aparece la infraestructura. AllianzGI señala que buena parte del gasto de capital se dirige a centros de datos y equipamiento, y que esa inversión puede alimentar un ciclo de varios años para muchas compañías, pero también introduce advertencias. "Una rentabilidad decente para todos parece improbable", razona, antes de recomendar que se vigilen los riesgos de sobreinversión, depreciación de activos y guerras de precios.

La segunda tendencia es la financiación. La gestora subraya que las necesidades de capital de la IA son "enormes y crecientes" y aguarda pasar de un modelo impulsado por recursos internos y ampliaciones de capital a otro "mucho más diversificada" a medio plazo si el sentimiento de mercado sigue siendo positivo.

Ahí es donde entra la tercera tendencia: el papel de los mercados privados. Según AllianzGI, el crédito privado se ha convertido en clave, pues los préstamos vinculados a la IA suponen ya alrededor entre el 7 y el 8% del crédito privado global y casi uno de cada cinco fondos de crédito privado mantienen posiciones relacionadas con la IA. Además, los volúmenes de project finance ligados a centros de datos de IA habrían pasado de unos 15.000 millones de dólares en 2024 a aproximadamente 125.000 millones en 2025.

La cuarta tendencia es la adopción empresarial. Citando la encuesta global a consejeros delegados de PwC, la gestora señala que solo el 12% de las empresas ha conseguido reducir costes y aumentar ingresos gracias a la IA, de modo que sigue siendo una fase a explorar a nivel global.

En último lugar aparece el riesgo como quinta tendencia. AllianzGI no ve necesariamente una burbuja sistémica como la de las puntocom, entre otras cosas porque el apalancamiento es más bajo, pero sí alerta de riesgos concretos: expectativas poco realistas, sobreinversión en infraestructura, sistemas inestables, problemas laborales o un eventual fallo grave que deteriore la confianza.

Así las cosas, su conclusión es que la gestión activa será clave para distinguir ganadores y perdedores en lo que define como uno de los cambios tecnológicos más importantes en décadas.