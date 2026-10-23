Una finca ecuestre alemana busca inversor para un negocio de hasta 30 millones al año

Veinte hectáreas de terreno, una gran residencia, instalaciones deportivas y una explotación con capacidad para criar, entrenar y vender caballos. Una finca ecuestre situada en el norte de Alemania ha salido al mercado no solo como propiedad de lujo, sino como un negocio en funcionamiento que, según las proyecciones incluidas en la oferta, podría facturar entre doce y treinta millones de euros al año.

La operación se plantea mediante la adquisición de la sociedad propietaria, de modo que el comprador asumiría conjuntamente los inmuebles, los terrenos, las instalaciones, la actividad y la cabaña equina, y el precio solo se dará a conocer a los inversores interesados.

Una finca ecuestre en Alemania | James Edition

La finca se encuentra en Ovelgönne, en la Baja Sajonia, dentro de un espacio natural protegido y a poca distancia de Bremen y Oldemburgo. El conjunto fue reformado y modernizado en 2025 para dotar a la propiedad de la infraestructura necesaria para la actividad ecuestre profesional sin perder el carácter histórico de la propiedad.

En cuanto a la vivienda, en sus 534 metros cuadrados distribuidos en dos plantas hay ocho dormitorios, seis baños, zonas de trabajo y una vivienda para invitados. A ello se suman apartamentos para personal, espacios de recepción y dependencias preparadas para organizar encuentros de hasta 150 personas, lo que abre la puerta a combinar el uso privado con eventos corporativos o actividades comerciales.

Una finca ecuestre en Alemania | James Edition

La zona pensada para la actividad ecuestre, por su parte, ofrece un picadero cubierto de veinte por sesenta metros, 42 boxes ampliables, zonas de entrenamiento, praderas, potreros y espacios para la preparación y recuperación de los animales. De hecho, en la transacción se incluyen 53 caballos destinados a la cría y al deporte.

Actualmente, la explotación trabaja con ejemplares Akhal-Teke, una raza de origen centroasiático especialmente apreciada por su resistencia y singularidad, combinados con líneas alemanas orientadas a la doma, el salto y el concurso completo.

Una finca ecuestre en Alemania | James Edition

La estructura comercial presentada por el vendedor contempla capacidad para colocar entre 80 y 160 caballos al año mediante ventas directas, subastas y canales internacionales y, sobre esta base, la documentación comercial estima unos ingresos anuales de entre doce y treinta millones de euros y un beneficio potencial de entre diez y 27 millones de euros.

Una finca ecuestre en Alemania | James Edition

La propuesta se dirige principalmente a patrimonios familiares, inversores especializados y compradores internacionales interesados en activos reales con una actividad asociada, y está siendo comercializada a través de James Edition por una firma suiza especializada en activos inmobiliarios de alta gama.