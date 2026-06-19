La Florida interior busca su nuevo destino prémium de golf

Florida prepara un nuevo destino de golf lejos de la postal más repetida del estado. Sobre un paisaje de interior, de colinas arenosas, bosques, lagos y robles, la propuesta no busca competir con el resort de playa tradicional, sino construir una experiencia más silenciosa y exclusiva.

Como parte de una nueva generación de destinos de golf pensados como viaje en sí mismos y no solo como complemento de unas vacaciones, este proyecto nace con la idea de crear un lugar al que se acude por sus campos, pero en el que el atractivo se amplía con vivienda prémium y servicios.

Así pues, la pieza central será el golf de autor. Tom Doak y Brian Schneider, dos de los arquitectos más reconocidos del sector, firmarán sendos recorridos de 18 hoyos en el proyecto de Old Shores.

En cuanto a la pata inmobiliaria, en una primera fase incluye 21 parcelas residenciales, situadas junto a los hoyos finales del campo de Doak o en posiciones elevadas con vistas a Long Lake. Estas pocas unidades, de gran formato y en una ubicación selecta, refuerzan el posicionamiento prémium de un desarrollo que comienza a partir del millón de euros.

Dibujo del proyecto inmobiliario junto al nuevo campo de golf de Florida | Old Shores

La apertura general del primer campo se sitúa, con cautela, en el entorno de otoño del año que viene. El resto del destino —segundo campo, recorridos complementarios, village, alojamientos y servicios— irá avanzando por fases para convertir una zona menos evidente de Florida en un nuevo destino aspiracional para jugadores, propietarios e inversores vinculados al ocio de lujo.