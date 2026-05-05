Los fondos de renta fija vuelven a captar capital tras la caída de la volatilidad en los tipos

La renta fija vuelve a ganar pulso entre los inversores. Los fondos de renta fija volvieron a captar dinero la última semana, tanto en deuda pública como en crédito corporativo y deuda emergente, según un informe de Bank of America que apunta a una mejora del apetito por este tipo de activos tras la caída de la volatilidad en los tipos de interés en Europa y Estados Unidos.

Y es que las últimas referencias del índice MOVE, que calcula la volatilidad en Estados Unidos, lo sitúan ligeramente por encima de los 70 puntos, lo cual, frente a los 112 que llegó a anotar en marzo, permite devolver algo de oxígeno al crédito aun cuando el mercado no opera todavía en plena calma.

En este contexto, el banco norteamericano, que aborda principalmente los fondos domiciliados en Europa, apunta que los fondos europeos de renta fija captaron durante la última semana un total de 5.734 millones de dólares, su mayor entrada desde mediados de febrero, mientras la deuda emergente global recibió 3.584 millones de dólares.

Dentro del total, los fondos de deuda con grado de inversión sumaron 2.457 millones, la mayor captación en diez semanas; y la deuda pública también contó con el favor de los inversores, con entradas de 1.451 millones. Al hilo de ello, analiza cómo los fondos de bonos gubernamentales están logrando atraer mayor capital, apoyados por unos rendimientos soberanos todavía elevados.

Por su parte, el segmento de alto rendimiento, más sensible al riesgo, también muestra señales de alta recuperación. Así, los high yields se han hecho con 229 millones de dólares, si bien el reparto ha sido desigual en los últimos siete días: mientras los fondos globales recibieron 382 millones, los centrales en Estados Unidos y Europa registraron salidas de 128 y 25 millones, respectivamente.

Contrapunto

En todo caso, la mejora de los flujos hacia la renta fija no equivale a una vuelta indiscriminada al riesgo. Mientras el dinero regresó a los bonos, los fondos monetarios registraron salidas de 22.722 millones de dólares —la mayor retirada semanal desde finales del año pasado— y la renta variable sufrió reembolsos de 3.366 millones.