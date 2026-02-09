El gobierno argentino apuesta por la "inocencia fiscal"

Manuel Adorni, mano derecha de Javier Milei en el gobierno de Argentina, ha resaltado la aprobación del reglamento que desarrolla la ley de "inocencia fiscal", por la cual se eliminan los controles sobre los incrementos de patrimonio que registren las personas físicas en aras de aflorar dinero que los ciudadanos mantienen alejado del sistema.

"Cambio de época", ha subrayado tras la aprobación de esta normativa el jefe de gabinete de ministros, una figura que, en el país austral, ejerce la administración general del país y se encarga de la relación del ejecutivo con el legislativo.

Y es que, para Adorni, "durante años la política expulsó a millones de argentinos del sistema" y, después, los "castigó por intentar cuidar de sus ahorros". "Cambio de época: ahora lo tuyo es tuyo", ha concluido, celebrando así el cambio de paradigma con respecto a la legitimación del dinero de los contribuyentes sin que su origen sea conocido.