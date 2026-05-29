Hong Kong licita un sistema de transporte verde financiado con suelo inmobiliario

Hong Kong recurre de nuevo a una de sus fórmulas más características para desarrollar el transporte público: vincular la financiación privada con el desarrollo inmobiliario.

Siguiendo un patrón que ya utilizó durante la ejecución de su sistema ferroviario, el gobierno de la región china ha sacado a licitación un nuevo modo de transporte público verde a cambio de una franquicia de veinte años sobre la infraestructura y el desarrollo de tres parcelas ubicadas en el antiguo aeropuerto.

En detalle, el ejecutivo hongkonés pretende desarrollar una red elevada de 3,5 kilómetros de longitud, distribuida entre seis estaciones y conectada con la terminal de cruceros, y aspira a que la empresa adjudicataria asuma la financiación, el diseño, la construcción, la puesta en servicio, el mantenimiento y su operación durante veinte años. Transcurrido ese tiempo, durante el cual la empresa puede cobrar tarifas, la infraestructura pasará a manos públicas.

Pero el otro elemento diferencial de la operación reside en la financiación. Quien asuma este proyecto recibirá los derechos de desarrollo de tres parcelas, de modo que la rentabilidad del suelo le ayudará a sostener la inversión.

Con este proyecto en fase de licitación hasta el próximo 14 de agosto, se prevé que las obras puedan arrancar este mismo año y que el sistema entre en servicio en 2031.