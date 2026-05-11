Hong Kong pone a prueba el pulso inversor con dos ventas en pleno giro del mercado inmobiliario

Hong Kong vuelve a poner a prueba el pulso inversor de sus activos inmobiliarios. Tras varios años de presión por la subida de tipos y la debilidad de su mercado, la ciudad empieza a ofrecer precios más ajustados y datos que permiten vislumbrar cierta estabilización; un cambio para el que servirán de termómetro los próximos concursos públicos de inmuebles comerciales e industriales.

Y es que la inmobiliaria CBRE ha sido designada para sacar al mercado un céntrico edificio comercial de 22 plantas, valorado en unos 130 millones de euros, y otro importante activo industrial en la zona norte, ligado al desarrollo de esa área dentro de un gran proyecto de transformación con foco en la logística, el comercio transfronterizo con China y las nuevas actividades empresariales.

Así pues, como destacan los analistas inmobiliarios, se trata de una oportunidad de inversión en una plaza financiera global y en una coyuntura de recuperación del gran centro de negocios que es Hong Kong. Un reciente informe de CBRE al que ha accedido La Región Internacional apunta que el volumen de inversión inmobiliaria de la urbe asiática creció en el primer trimestre de este año un 105% en comparativa interanual, hasta superar los 1.300 millones de euros, aunque bajó con respecto a los tres meses anteriores.

En todo caso, figura como dato relevante que los inversores profesionales volvieron a ganar peso frente a los usuarios finales por primera vez en varios trimestres, lo que significa que el capital vuelve a apostar por el ladrillo. Aun así, se constata que la reapertura llega apoyada en precios más bajos e impulsada por las ubicaciones prime, mientras los submercados secundarios continúan bajo presión.

Con el plazo para presentar ofertas para estos dos inmuebles abierto hasta el próximo 25 de junio, estas dos ventas ejercerán como test de mercado. Si logran atraer ofertas competitivas, reforzarán la idea de que Hong Kong va afianzando la confianza de los inversores profesionales; mientras que, si el descuento sigue siendo la clave para cerrar operaciones, se confirmará que el capital ha vuelto pero todavía exige una prima por el riesgo.