La IA blinda a Wall Street frente al shock de los tipos

La renta fija estadounidense vuelve a enviar señales de tensión, pero Wall Street apenas parece escucharlas: a pesar de que la rentabilidad de los bonos ha escalado por encima del 5% y de que el coste del dinero ha subido, el Nasdaq sigue avanzando y repunta más del 3% en la última semana aupado por las grandes tecnológicas.

"Los riesgos macroeconómicos tienen dificultades para competir por la atención de los inversores con el potencial de crecimiento asociado a la inteligencia artificial", sostienen los analistas de Bank of America, que detectan una especie de "seguro de mercado" construido sobre la confianza en que el desarrollo tecnológico elevará de forma sustancial la productividad. De ahí que el riesgo fundamental que aprecian es que se produzca "un tropiezo" en la narrativa relacionada con esta industria, pues las correcciones seguirán encontrando compradores mientras la expectativa permanezca intacta.

Pese a ello, la formación de una nueva burbuja no está completamente descartada. El indicador de alerta ha aumentado de forma visible en el mercado norteamericano, con los semiconductores como el segmento de mayor incremento durante la última semana, pero los datos siguen todavía muy alejados de lo que ocurrió con las puntocom al filo del cambio de milenio. Si ahora hay 18 compañías que aglutinan un 3,2% del S&P 500 en cifras de tensión, en los momentos de mayor exuberancia de la burbuja tecnológica de finales de los 90 había entre cincuenta y cien empresas —que representaban entre el 20 y el 40% del valor del índice— en números límite.

Por ahora, Bank of America únicamente sitúa en niveles propios de una dinámica de burbuja la ciberseguridad estadounidense (0,91) y el impulso de las compañías sanitarias (0,85), mientras la inteligencia artificial se encuentra bastante más abajo, en un 0,68.