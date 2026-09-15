El rendimiento del bono a 10 años de EEUU toca máximos desde 2007

El rendimiento del bono estadounidense a diez años ha alcanzado niveles no vistos desde 2007 al situarse en la barrera del 5%, de modo que el mercado de deuda apenas ha reaccionado a la recompra de bonos por 6.000 millones de dólares anunciada por el Tesoro de Estados Unidos.

Y es que esta operación, que supone triplicar el valor de los desembolsos previos, pretendía intervenir el mercado para reducir la rentabilidad de la deuda pública, que a veinte y treinta años se sitúa en el entorno del 5,4%.

"Los intentos de Washington de gestionar la curva la semana pasada parecen haber hecho poco por ayudar", han apuntado los analistas de Man Group.

De hecho, ha evidenciado que el efecto fue prácticamente el contrario: "el mercado le escuchó y los bonos se vendieron igualmente, haciendo que los rendimientos subieran cinco puntos básicos en cuestión de segundos tras el anuncio".

Las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo y su impacto sobre la inflación o las masivas entradas de capital para fomentar la expansión de la inteligencia artificial están detrás de la presión sobre el precio de la deuda pública, que se mueve en sentido opuesto al de la rentabilidad y está empujando los rendimientos de los bonos soberanos a largo plazo en buena parte del mundo, aunque de forma más acentuada en Estados Unidos.