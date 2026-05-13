El impacto de la guerra en el Golfo rebaja el crecimiento previsto para el mercado inmobiliario británico

El impacto de la guerra en Oriente Próximo en la economía británica hace revisar a la baja las previsiones de incremento de precios en el mercado inmobiliario del país, según concluye un informe de la inmobiliaria Knight Frank, que no prevé un cambio de tendencia hasta el final de la década.

El estudio concluye que el conflicto en el golfo Pérsico ha provocado un aumento de los tipos de interés hipotecarios, ha disminuido la confianza de los compradores y ha alimentado la especulación sobre la respuesta del gobierno ante la consiguiente crisis económica. Por todo ello, la previsión de crecimiento del 3% para el mercado inmobiliario en 2026 pasa del 3 al 1,5%, mientras que para 2027 se reduce del 4 al 3% y para 2028 se queda en el 4%.

Por el momento, el impacto del conflicto apenas está comenzando a verse en los datos económicos del país, aunque el aumento de los costes de la energía ya se esté reflejando en la inflación y los datos del mercado de trabajo sigan siendo débiles, según el informe.

Por ahora, los tipos de interés swap, que las entidades financieras utilizan para fijar el precio de las hipotecas a tipo fijo, han subido notablemente. El tipo swap a cinco años se situaba esta semana en torno al 4%, frente a algo menos del 3,5% antes del inicio de la guerra. Sin embargo, esta cifra ha descendido desde el 4,3% de marzo. De esta forma, unas tasas de interés más altas tendrán un impacto en los mercados prémium, a pesar de que compradores y vendedores suelen tener mayor margen de maniobra y mayor patrimonio.

Bajada de precios en Londres

Se prevé que los precios en las zonas de primera categoría del centro de Londres bajen un 2 % este año, en contraposición a la previsión anterior de que se mantendrían estables. Del mismo modo, el informe indica que los precios en las zonas de primera categoría de las afueras de Londres se mantendrán estables, cuando antes de la guerra se preveía un incremento del 2% este año. El número de ofertas realizadas en Londres el mes pasado fue un 9% inferior a la media de los últimos cinco años, mientras que el número de transacciones disminuyó un 12%.

El mercado prémium en zonas rurales próximas a Londres prevé una caída de precios del 2,5% cuando ya se había registrado un descenso del 5,5% en el último año. "Si bien los mercados de primera categoría se verán menos afectados por el aumento de los costes de financiación en sí, prevemos que la incertidumbre geopolítica y la especulación sobre nuevas subidas de impuestos limitarán la demanda", concluye el estudio.

En cuanto a la previsión a más largo plazo, el estudio apunta que un cambio de gobierno a partir de 2029 hacia una opción más conservadora podría revitalizar el mercado, de forma que para 2030 la revalorización de las propiedades en el conjunto del país podría alcanzar el 6%. En la zona del Gran Londres, la subida alcanzaría el 5%.

Mercado de alquiler

En lo que se refiere a los alquileres, el informe revisa ligeramente a la baja la previsión anterior sobre el crecimiento de precios en este mercado, pero se advierte que la presión alcista persistirá este año, tras la entrada en vigor de la Ley de Derechos de los Inquilinos.

El informe apunta que las nuevas normas aumentan los riesgos para los propietarios en lo que respecta a la recuperación o venta de sus propiedades, la fijación de los alquileres y la garantía de los ingresos por alquiler. Todo esto ejercerá presión al alza sobre los alquileres y, además, podría haber una menor oferta por parte de los propietarios. De esta forma, se prevé un incremento anual de precios del 3,5% en las zonas más exclusivas del centro y las afueras de Londres, frente a unas tasas actuales del 1,2% y el 2,8%, respectivamente.

La actividad de alquiler también se beneficiará a corto plazo, ya que la demanda se traslada desde el mercado de compraventa. El aumento de los costes de financiación limita el poder adquisitivo y la actual incertidumbre geopolítica hace que los clientes mantengan abiertas sus opciones. La actividad también se ha visto impulsada, en cierta medida, por personas que buscan regresar temporalmente a Londres desde Oriente Medio.