Los inversores dispondrán de cerca de 600.000 m2 de nuevo suelo industrial en Melbourne en 2026

El desarrollo industrial en el área de Melbourne (Australia) continuará con tendencia a la desaceleración durante los dos próximos años, según las previsiones de la consultora inmobiliaria Knight Frank que, sin embargo, apunta que habrá oportunidades para invertir en el sector este año, con la puesta en funcionamiento de cerca de 600.000 metros cuadrados de terreno adicionales.

Según el informe realizado por la consultora sobre este área, durante 2025 los incentivos se mantuvieron estables y la ocupación fue resiliente, con 1,07 millones de metros cuadrados ocupados. Con la nueva oferta limitada prevista para los dos próximos años "es probable que las condiciones del mercado se fortalezcan en 2026".

Los volúmenes de inversión disminuyeron a lo largo de 2025, mientras que la rentabilidad se mantuvo estable en el 5,6%. En total, la inversión industrial en 2025 alcanzó los 3.100 millones de dólares australianos (1.840 millones de euros), un 23 % menos que en 2024.

173 ventas en 2025

Si bien los volúmenes disminuyeron, el número de ventas se mantuvo en línea con 2025 con 173, una más que las registradas en 2024. El valor de la inversión promedia los 2.700 dólares australianos/m² en Melbourne, lo que supone un aumento del 4,4 % interanual.