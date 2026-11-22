Ya en el ecuador de la campaña, nadie podrá decir que no ha habido novedades. Por primera vez, los “youtubers” se han convertido en personajes casi imprescindibles y nuestros políticos, en términos generales, no han desperdiciado la oportunidad de asomarse a un público bastante ajeno a las campañas tradicionales.

Bien está que esto ocurra siempre y cuando no se equivoquen los términos o, mejor dicho, los personajes, porque, si eso ocurriera, nosotros, los periodistas, nos lo tendríamos que hacer mirar; pero las cosas son como son.

A través de todos los medios a su alcance, el candidato socialista ha jugado a la campaña del olvido. Me equivoqué de lleno al pensar que los más de cien muertos en nuestras vías ferroviarias, que la tremenda avalancha que ha sacudido en sus entrañas a la ciudad de Ceuta -y ahora a la isla de El Hierro- y los casos de corrupción iban a pesar en sus intervenciones. Me equivoqué porque ha sido lo contrario. Ha sido, y es previsible que así continúe, la campaña del amor, del bailoteo, como si en España desgracia alguna hubiera ocurrido. No se trata de lanzar una campaña de luto, pero sí más acorde con la realidad de nuestro país y de millones de españoles.

En el ecuador de la carrera al 29-N no ha faltado de nada

En el ecuador de la carrera al 29-N no ha faltado de nada. Incluso, por unas horas, vivimos momentos propios de otros tiempos cuando el joven candidato del PP fue insultado y apedreado por los supuestos libertadores de la patria vasca. Feijóo, en un gesto que le honra, modificó su agenda y allí que se fue para apoyarle y avisar de que ni un paso atrás. Si cuando la sangre estaba presente no se fueron, ahora mucho menos. Y mientras los candidatos de los dos grandes partidos preparaban el debate del jueves por la noche, llegó, en forma de entrevista, el que faltaba: Carles Puigdemont, ese a quien Sánchez aseguró que iba a sentar en el banquillo porque la amnistía era inconstitucional. Lo mismo dijo el hoy presidente de la Generalitat.

Pues ahí está Puigdemont, como uno más en la campaña

Pues ahí está Puigdemont, como uno más en la campaña, y no precisamente para agradecer la amnistía, sino para desnudar al Sánchez que él conoció y que le permitió, casi en un plis plas, redactar la ley de amnistía y modificar el Código Penal. De la necesidad, virtud, que dice el presidente. Puigdemont le reconoce necesidad, pero virtud, ni una. El amnistiado ha entrado en campaña dificultando la campaña del olvido que es la que, hasta el momento, ha llevado a cabo el candidato socialista.

Sostienen muchos que nada de lo ocurrido importa. Que el pasado es pasado y que ahora de lo que se trata es de evitar a toda costa la alternancia, porque, si esta se produce, nuestra condición de ciudadanos libres estaría seriamente comprometida. Feijóo no mueve una ceja cuando escucha estas cosas y serán muchos, muchos, los españoles que, efectivamente, dirán que el pasado es pasado, aunque todo haya ocurrido en un suspiro de tiempo.

Quedan días para la cita en las urnas. En política nunca se puede decir “nunca”, pero sí es lícito preguntarse qué más nos queda por ver, y es que, quizás, aún no lo hemos visto todo.