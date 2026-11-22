En cada proceso electoral relevante se producen cambios en la fuerza relativa de cada uno de los partidos que presentan candidatura. Normalmente estos cambios provocan otros bien en los liderazgos de los partidos o en su cúpula dirigente, en el caso de salir mal parados, o bien refuerzan a los ya existentes si los resultados son buenos. Es habitual que aparezcan nuevos lideres en potencia o barones regionales en el caso de ser los resultados buenos en algún territorio, o a la inversa, que se comiencen a discutir liderazgos y se abran “melones sucesorios” allí donde los resultados no fueron los esperados. En cualquier caso, los cambios en el liderazgo de los partidos fuerzan siempre cambios a nivel inferior, que afectan a organizaciones autonómicas e incluso locales, en una suerte de efecto dominó. Si los liderazgos de Sánchez o Feijoo, por referirnos a las fuerzas presumiblemente más votadas, se ven cuestionados por las elecciones y alguno de ellos se viese obligado a renunciar a su puesto, habría sin duda cambios en muchos sitios, que afectarían a las listas electorales en las próximas elecciones locales y autonómicas. No hay elección que no conlleve algún tipo de cambio, pero estos son en el interior de los partidos.

En los últimos años desaparecieron pocas fuerzas políticas de forma total

Es bastante más infrecuente, en cambio, que aparezcan o desaparezcan partidos como resultado de un proceso electoral. En los últimos años desaparecieron pocas fuerzas políticas de forma total. UpyD, al integrarse buena parte de sus cuadros en Ciudadanos, y después este último partido debido a los malos resultados electorales que derivaron de una errática política de pactos con la izquierda, mociones de censura incluidas, que los llevó a la irrelevancia. También aparecieron pocas. La última fue Vox, quien a partir de 2019 ha estado representada en el Congreso de forma ininterrumpida y con un éxito electoral más que notable.

En estas elecciones es previsible, de hacer caso a las encuestas, que aparezcan dos fuerzas nuevas en el parlamento español, una de carácter autonómico, Adelante Andalucía, que podría ser una de las grandes sorpresas de la noche, y otra de carácter estatal, Se Acabó la Fiesta (SALF), que podría entrar con un escaño por la circunscripción de Madrid. Los andaluces, si bien pueden ser una sorpresa, no implican un gran cambio en la dinámica de fuerzas, dado que sus candidatos provienen del espacio de la izquierda rupturista y no es previsible que lo alteren sustancialmente.

Son básicamente los mismos cuadros políticos, sólo que organizados de una forma más atractiva, pero con un discurso político muy similar al de las organizaciones de procedencia. SALF sí implica un cambio en su espacio político, pues si bien defiende un programa típico de la extrema derecha posmoderna europea, con la peculiaridad de no ser ni atlantista ni europeísta, de triunfar electoralmente descolocaría este espacio político.

Vox parece haber iniciado una deriva centrista, concretada en sus pactos para el Senado con el PP

Vox parece haber iniciado una deriva centrista, concretada en sus pactos para el Senado con el PP, colocando en un segundo plano sus postulados tradicionales sobre economía y principios morales, con la esperanza de ampliar su espectro de votantes y hacer más fáciles los pactos postelectorales. Pero a una parte de los potenciales electores de Vox parece no gustarle tal deriva lo que, sumado a algunos errores de campaña del señor Abascal, parece haber despertado el atractivo de Alvise Pérez como candidato. De obtener representación, Vox se encontraría con una fuerza a su derecha que le impediría maniobrar a su izquierda y la colocaría en la misma disyuntiva que ellos impusieron en su momento al PP. Parece que vienen tiempos interesantes para la derecha del espectro político.