Lanzan un ETF centrado en la inversión en drones, humanoides e IA

WisdomTree, un gestor de activos con sede en Nueva York, ha lanzado su nuevo ETF, un fondo cotizado en algunas de las principales Bolsas europeas y que invertirá en compañías de drones, humanoides e IA física.

El fondo ha comenzado a cotizar hoy en el mercado alemán Xetra, así como en la bolsas italiana, suiza y francesa, y a partir de mañana también lo hará en la de Londres. Con una tasa total de gastos del 0,45%, tratará de replicar la rentabilidad de modelos de inversión anteriores.

Para ello, ha configurado un índice propio que realiza seguimiento de las empresas punteras en el desarrollo y la adopción comercial de la IA física, esto es, las máquinas inteligentes que operan de forma autónoma. Se centra, por tanto, en robótica humanoide, drones y movilidad autónoma, fábricas de nueva generación (fabricación inteligente), logística de nueva generación y robótica de la cadena de suministro, así como en aplicaciones emergentes en sectores como la sanidad, la agricultura, la construcción y la defensa.

El momento actual, en el que estamos todavía en las primeras fases de este desarrollo, es para el CEO en Europa de WisdomTree, Alexis Marinof, el adecuado para invertir. "La oportunidad es amplia, los ganadores aún no son obvios", ha simplificado, para explicar que el enfoque de su fondo de inversión pasa por "crear exposiciones basadas en reglas y en estudios que se centren en la participación económica real y no en la especulación".

Las principales posiciones del fondo son UBTech Robotics, Xiaomi, Rainbow Robotics, Tesla, Nvidia, XPeng, Alphabet, Fanuc, Yaskawa Electric y AeroVironment.