Novak Djokovic convertirá su experiencia en el deporte de élite en un estilo de vida. Para eso, el tenista se ha aliado con el grupo hotelero de lujo Aman de cara al lanzamiento de ATMA, una marca que debutará en Miami en 2031 con una torre de 320 metros frente al mar: viviendas, hotel y un club privado enfocado al entrenamiento, la nutrición y la recuperación.

Pista de tenis en la torre que Aman proyecta en Miami de la mano de Novak Djokovic | Aman

Frente a la bahía de Biscayne, en el distrito financiero de Miami, el proyecto de la torre la sitúa entre los edificios más altos de la ciudad estadounidense. Además, tendrá conexión directa con el paseo de la bahía y acceso a una marina contigua.

Los propietarios de una residencia en la torre contarán con una entrada independiente a la del hotel con ascensores exclusivos, así como servicios de conserjería, aparcacoches, piscina, centro de bienestar, salón y espacios de trabajo compartido.

Sin embargo, la mayor carga se deposita en el deporte: pistas cubiertas de tenis, pádel y squash, salas para entrenamiento individual y colectivo y zonas enfocadas a la movilidad, el acondicionamiento físico y la recuperación. Asimismo, recibirá la aportación de Djokovic en lo que se refiere a la definición de los programas de longevidad, nutrición y deportes de raqueta de la nueva marca.

Interior de una de las viviendas en la torre que Aman proyecta en Miami de la mano de Novak Djokovic | Aman

En el interior de las viviendas, cuya oferta abarca desde apartamentos de una habitación hasta áticos de seis dependencias, la composición la firma el canadiense Studio Paolo Ferrari. La arquitectura del edificio lleva la firma del estudio neoyorquino SHoP Architects, conocido por algunos de los rascacielos más singulares de Manhattan, como la torre Steinway.