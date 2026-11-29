Esta mañana me encontré el coche con el cristal helado, por primera vez este año. Ya va llegando el invierno, ya se nota el frío que cada año nos devuelve a la realidad energética de una Europa que no ha querido nunca asumir la realidad y de una España cuyo gobierno ha vivido de eslóganes estos últimos ocho años.

La política energética española se ha limitado a instalar mucha potencia renovable, sin ocuparse de nada más. Es como comer mucha verdura, pero seguir fumando dos paquetes de Celtas Cortos sin filtro y bebiendo seis copas de DYC al día (ya tenemos una edad). La energía solar fotovoltaica y la eólica han abaratado el precio de la electricidad al desplazar generación más cara. Pero solo cuando acompaña el tiempo. Sin embargo, los ciudadanos seguimos consumiendo electricidad cuando se va el sol y las fábricas no paran porque haya una noche sin viento. Cuando esto sucede, entran los ciclos combinados en el sistema. Y cuando entra el gas, el gas manda.

Los precios del gas en Europa han superado este otoño los 100 euros por megavatio hora y se sitúan de manera sostenida en unos precios que habrían parecido disparatados hace muy poco. Pero ahora son lo normal. En España, el precio ha pasado de rondar los 30 euros a comienzos de año a moverse con naturalidad por encima de los 80. Es casi triplicar el coste del combustible que necesitamos para calentarnos, producir electricidad y mantener la seguridad del sistema eléctrico. Es lo que pasa por reírle las gracias a Trump.

Es importante comprender que la demanda de gas es global. Que los países europeos compiten por comprar gas con el resto de los países del mundo. Si la demanda en China aumenta, los precios aumentarán en España. Mucho gas nos llega en barcos metaneros, en forma de gas natural licuado. Si otro país paga más, el barco desviará el rumbo hacia otro sitio y nos dejarán sin gas. Si hay un conflicto en Oriente Medio (como está sucediendo) y se pierde buena parte de la oferta de gas, los precios subirán para todos y en todos los sitios.

A esta coyuntura geopolítica se añade una circunstancia adicional. Europa se acerca al invierno con las reservas de gas por debajo de las del año anterior. No hemos hecho los deberes y lo vamos a pagar. Tener menos gas almacenado no significa que mañana vaya a faltar calefacción. Significa que hay menos margen y que estás más expuesto a la volatilidad de los mercados. Si enero viene con frío, habrá que comprar más gas en el peor momento y contra más compradores.

España está mejor preparada que otros países para recibir gas natural licuado. Tiene regasificadoras, conexiones y una buena posición geográfica. Pero no vivimos en una isla energética. El gas que llega a España participa del mismo mercado internacional que acabamos de describir. Y la electricidad española forma parte de un mercado europeo en el que el combustible más caro acaba pesando sobre todos.

Así funciona la casación en el mercado eléctrico. Las centrales ofertan su producción en una subasta y se van aceptando desde las más baratas hasta cubrir la demanda. La última central necesaria para abastecer la demanda es la que fija el precio. Si esta central es un ciclo combinado de gas, el precio sube al coste que exige ese ciclo para funcionar. Es el sistema marginalista. No es perfecto, pero tampoco es un capricho español ni una conspiración para enriquecer a las eléctricas. Casi todos los países del mundo comparten este sistema. Es una forma de asegurar que haya generación disponible en cada momento y que el precio sea el más bajo posible.

La realidad siempre acaba desenmascarando las políticas de cara a la galería. España es el cuarto país de la Unión Europea en pobreza energética.

El gas no fija el precio en todas las horas. Las renovables y la nuclear hacen que reduzca mucho su presencia en la formación del precio. Esto es muy importante, pero basta con que entre en las horas de máxima demanda para que arrastre a todo el mercado y haga que los precios de la electricidad se disparen. A modo de ejemplo, el precio de la electricidad mientras escribo estas líneas se sitúa en 132 euros a las 14:00 de la tarde y en 404 euros a las 20:00 de la noche. Demencial.

La industria lo nota antes que nadie. Una fábrica no puede trasladar a sus clientes de manera directa los altos costes energéticos. Si produce acero, papel, vidrio, fertilizantes o productos químicos, esos precios son los que determinan si produce, reduce turnos o directamente cierra. En los últimos años hemos sido testigos de la debacle industrial Europa. Nos estamos empobreciendo y descapitalizando a pasos agigantados y los precios de la energía tienen un protagonismo muy relevante en este hecho.

La otra cosa importante es que el gas es gas. Es decir, el gas que utilizamos para producir electricidad es el mismo gas que utilizamos en nuestras calefacciones. Por eso, cuando llega el invierno y tenemos frío, aumentamos la demanda, haciendo subir el precio, tanto para la calefacción como para la electricidad. Y si en otros lugares del mundo hace mucho frío, el precio del gas subirá también aquí. El mercado es global, no lo olviden.

La realidad siempre acaba desenmascarando las políticas de cara a la galería. España es el cuarto país de la Unión Europea en pobreza energética. Hay muchos hogares, con niños y personas vulnerables que pasan frío, mucho frío. Muchas familias que no pueden hacer frente a sus facturas eléctricas y de calefacción. Es esa pobreza que no se ve, pero que existe. Y desde que gobierna el gobierno de la gente, la gente pasa más frío que nunca. Compren jerséis, que este invierno los van a necesitar.