El tirón de los grandes yates acelera el mercado náutico español

El segmento más exclusivo de la náutica se ha convertido en el gran motor de este sector en España. Las matriculaciones de embarcaciones de más de 16 metros se dispararon un 51% durante los nueve primeros meses del año, muy por encima del crecimiento registrado en barcos de menor tamaño y de la media general, que se anotó un avance del 7%.

Estos datos, extraídos de los registros de la Dirección General de la Marina Mercante por la entidad que agrupa a las empresas del sector en España, reflejan la fortaleza de una demanda asociada a clientes con gran capacidad adquisitiva y a un turismo de lujo que sigue ganando peso en las costas españolas. Y es que junto al auge de los yates de mayor tamaño, la categoría inmediatamente inferior, entre doce y dieciséis metros de eslora, también registró un importante incremento, de un 38%.

Por tipología, los barcos a motor fueron la gran palanca de crecimiento, pues se anotaron una subida del 16,2%, hasta superar las 2.000 unidades. De este modo, representan el 43% del mercado náutico en España, en el que los veleros —un total de 210 en el mes de septiembre— se mantuvieron prácticamente estables.

Chárter náutico

El auge también se trasladó al alquiler náutico. El mercado de chárter sumó 1.440 matriculaciones hasta septiembre, lo que representa un 8% más que un año antes, aunque sigue un 13% por debajo de los niveles de 2024. En todo caso, Baleares volvió a concentrar la mayor parte de esta actividad, con cerca de una cuarta parte del mercado nacional.

Asimismo, el impulso del Mediterráneo queda patente en los datos generales de matriculaciones. De nuevo Baleares lidera el cómputo, con el 15% de las nuevas matriculaciones realizadas en lo que va de año, pero seguida de cerca por Barcelona, con casi el 12%.