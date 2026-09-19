Panerai celebra un siglo en Florencia con dos Luminor para coleccionistas

Frente al baptisterio de Florencia, en una de las esquinas más fotografiadas de la ciudad, hay un escaparate que lleva un siglo contemplando el paso del tiempo: la histórica boutique de Panerai en la plaza de San Giovanni celebra sus primeros cien años e inspira dos nuevas ediciones limitadas del Luminor.

No obstante, la historia de la firma comenzó antes, en 1860, cuando Giovanni Panerai abrió su primer taller y un establecimiento relojero en Florencia. Pero 66 años más tarde, el negocio familiar, conocido entonces como Orologeria Svizzera, se instaló en su actual emplazamiento. Allí no solo se vendían relojes: también se montaban y reparaban piezas en una época en la que Panerai comenzaba a estrechar sus vínculos con la Marina italiana.

Trasera de la edición limitada centenario Panerai Firenze | Panerai

Es por ello que, para celebrar el centenario de una tienda que fue restaurada y reabierta al público en 2001, la casa ha recuperado el espíritu de un raro prototipo de la referencia 6152/1 desarrollado en los años sesenta. El resultado son los nuevos Luminor Firenze 8 Giorni PAM01734 y PAM01794, dos relojes de cuerda manual que conservan la contundente silueta militar de Panerai con un diámetro ligeramente más pequeño, de 44 milímetros. Además, ambos mantienen el inconfundible puente que protege la corona, convertido con el tiempo en uno de los rasgos más reconocibles de la relojería contemporánea.

La versión más exclusiva es el PAM01734, fabricado en platinumtech, una aleación propia compuesta por un 95% de platino y tratada para mejorar su dureza. Combina la caja de metal precioso con una esfera verde de acabado circular, agujas de tono dorado y fondo transparente en una edición de únicamente 100 unidades, una por cada año de la boutique, con un precio de 55.000 euros.

Edición limitada de Panerai Firenze | Panerai

Por su parte, el PAM01794 traslada la misma estética a una caja de acero pulido, esfera negra y agujas azuladas. Su fondo cerrado lleva grabada una imagen de la tienda florentina y eleva la hermeticidad hasta los 300 metros, frente a los 100 metros de la versión de platino. La edición estará limitada a 1.000 ejemplares y tendrá un precio de 10.700 euros.

Bajo la esfera, los dos relojes incorporan el calibre de manufactura P.5000, un movimiento mecánico de cuerda manual con dos barriletes y una reserva de marcha de ocho días —192 horas—, de donde procede el nombre 8 Giorni. Las correas de piel de becerro toscana llevan grabado el lirio de Florencia y los estuches de caoba incluyen una placa con la entrada histórica de la boutique.

Reloj Panerai edición limitada | Panerai

Incluso bajo las doce aparece la inscripción Panerai Firenze: un recordatorio de que, pese a fabricar actualmente sus relojes en Suiza, la identidad de la casa sigue anclada en aquella esquina florentina.