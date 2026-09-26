Parmigiani reinventa su Skeleton con un reloj al límite de la exclusividad

Parmigiani Fleurier ha llevado uno de sus relojes más arquitectónicos al terreno de la exclusividad extrema. En el año en que se conmemoran tres décadas de la manufactura suiza, la reinvención del Tonda PF Skeleton a través del oro rosa y el azul profundo solo llegará a treinta coleccionistas y a un precio que roza los 110.000 euros.

El reloj prescinde de una esfera convencional. Junto a las características asas en forma de lágrima, puentes, engranajes y ruedas componen una estructura abierta que permite contemplar el funcionamiento del mecanismo desde ambos lados de la caja.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Skeleton

El azul milano, aplicado sobre las superficies satinadas y arenadas del movimiento, aporta profundidad y contiene visualmente la mecánica; mientras la calidez del oro rosa aparece en la caja de 40 milímetros, el brazalete, los índices y las agujas en forma de delta, además de en la propia masa oscilante esqueletada.

Pese a la cantidad de elementos visibles, el conjunto mantiene unas proporciones contenidas —la caja tiene únicamente 8,5 milímetros de grosor— y presenta una estética que facilita la lectura horaria.

Cristal de zafiro

En el interior del reloj trabaja el calibre automático PF777, desarrollado por la propia casa helvética específicamente para la serie Tonda PF. Está formado por 192 componentes, funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 60 horas.

Entre los detalles que realzan esta edición limitada están sus puentes satinados y sus cantos biselados a mano; una labor especialmente delicada porque el esqueletado multiplica las superficies que quedan expuestas.

Parmigiani Fleurier Tonda PF Skeleton | PF

La construcción abierta no impide que el reloj conserve una resistencia al agua de cien metros, una cualidad poco habitual en una pieza de estas características.

Y, para redondear la pieza de la relojería suiza, el fondo de cristal de zafiro ofrece una segunda perspectiva del movimiento y de su rotor, mientras que el bisel finamente estriado mantiene uno de los rasgos reconocibles de la colección Tonda PF.