Así son los nuevos Patek Philippe Nautilus: cuatro ediciones limitadas hasta 220.000 euros

El Patek Philippe Nautilus cumple medio siglo y vuelve a ocupar el escaparate más exclusivo de la relojería. La casa suiza ha creado cuatro ediciones limitadas de su gran icono, todas con esfera azul y precios que oscilan entre 65.000 y 221.000 euros. Y la más sorprendente ni siquiera está diseñada para llevar en la muñeca.

El Nautilus nació en 1976 con una forma difícil de encajar en las categorías tradicionales: no era redondo ni rectangular. Su bisel octogonal, inspirado en el ojo de buey de un barco, y su brazalete integrado convirtieron un reloj deportivo en una pieza de alta relojería. Su diseño rompedor le ha permitido llegar a nuestros días como uno de los modelos más reconocibles —y copiados— de la industria.

Es por ello que Patek Philippe ha aprovechado su 50 aniversario para recuperar la versión más limpia de este rompedor diseño. Los tres nuevos relojes de pulsera prescinden de fecha y segundero, reducen su grosor a solo 6,9 milímetros y comparten la característica esfera azul con relieve horizontal. En su interior incorporan un movimiento automático extraplano con un pequeño rotor de oro grabado con las fechas «1976-2026».

Modelo principal

El modelo principal es el Patek Philippe Nautilus 5810/1G, un reloj de 41 milímetros fabricado íntegramente en oro blanco, incluido el brazalete. La producción estará limitada a 2.000 ejemplares y su precio oficial ronda los 81.000 euros, aunque la firma ofrecerá otras mil unidades retirando el oro de la correa e introduciendo índices de diamantes por alrededor de 65.000 euros.

Edición limitada con motivo del 50 aniversario del Patek Philippe Nautilus | Patek Philippe

En el siguiente tramo, el Nautilus vuelve a las proporciones más contenidas propias de los años ochenta. La versión de 38 milímetros, de la que solo habrá 2.000 copias, llega con caja y brazalete de platino y un precio próximo a los 97.000 euros.

La creación más exclusiva es, sin embargo, un reloj de sobremesa. Patek Philippe ha trasladado la forma de su reloj más famoso a una caja de oro blanco de 50,65 milímetros, equipada con calendario y una reserva de marcha de ocho días. Su producción queda reducida a cien unidades y su precio alcanza los 221.000 euros.

Recuperación de la marca

El aniversario llega cuando el mercado de los relojes de colección comienza a recuperarse del ajuste iniciado en 2022, como pone de manifiesto que los precios de Patek Philippe en el mercado secundario aumentaron más de un 17% durante el primer trimestre de este año en comparación con el mismo período del ejercicio anterior.