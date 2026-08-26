La renta fija vuelve a pagar: más del 80% de los bonos mundiales ofrece ya rendimientos superiores al 4%

Durante buena parte de la pasada década, invertir en bonos significaba aceptar rendimientos mínimos a cambio de cierta protección frente a las turbulencias bursátiles. Ese equilibrio se ha roto: la renta fija vuelve a generar ingresos relevantes, por encima del 4%, pero los títulos soberanos de mayor duración son ahora más volátiles y ofrecen una cobertura menos fiable cuando caen las acciones.

Son datos del BlackRock Investment Institute, que destaca en su último informe que más del 80% del universo mundial de renta fija ofrece de nuevo rentabilidades superiores al 4%. De hecho, en la cartera estratégica utilizada por la gestora estadounidense como referencia, el rendimiento medio ha aumentado desde el 2,3% de 2021 hasta el 5,6% actual, mientras que la proporción de bonos por encima del 4% ha pasado del 2% al 91%.

El reajuste refleja una transformación profunda del mercado: el aumento de los tipos ha provocado pérdidas de entre el 30% y el 40% en los bonos soberanos a largo plazo de los países desarrollados desde comienzos de 2021, aunque ofrecen intereses atractivos para quien los compra ahora: el rendimiento del bono estadounidense a 30 años supera el 5% y alcanza máximos de 19 años. La deuda alemana a diez años se acerca al 3,25%, su nivel más elevado en 15 años, mientras que la referencia japonesa del mismo plazo se aproxima al 3% por primera vez desde mediados de la década de 1990.

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De hecho, al igual que los analistas de JPMorgan o Scope, señala que la persistencia de la inflación, el aumento de la deuda pública y la necesidad de financiar nuevas infraestructuras —sumados a la expansión de la inteligencia artificial— han intensificado la competencia por el capital disponible, de modo que los inversores exigen una compensación mayor para inmovilizar su dinero durante periodos prolongados.

Oportunidades de inversión

En este escenario, BlackRock encuentra las mejores oportunidades en la deuda pública a corto y medio plazo. Estos títulos permiten capturar buena parte del rendimiento disponible con una exposición menor a futuras subidas de los tipos. La firma mantiene, en cambio, una posición prudente sobre los bonos públicos a largo plazo y los grandes índices de crédito empresarial, cuyos diferenciales continúan siendo estrechos y ofrecen una compensación limitada por el riesgo.

En un horizonte de seis a doce meses, el instituto también identifica oportunidades en la deuda de países emergentes en moneda local. A más largo plazo, muestra preferencia por los ingresos procedentes de activos privados, especialmente infraestructuras, frente a las inversiones privadas orientadas principalmente al crecimiento.

"La fuente de los ingresos importa", sostiene la gestora, que defiende analizar qué vencimientos se compran, a qué prestatarios se presta y cuándo resulta conveniente aceptar la falta de liquidez. O, dicho de otro modo, "los mayores rendimientos han creado una oportunidad de ingresos más amplia y duradera, pero obligan a ser más selectivos con los riesgos".