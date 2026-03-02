Irán no negociará con Estados Unidos, que avanza un mes de ataques

“No negociaremos con Estados Unidos”, ha sentenciado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, rechazando así que Teherán haya hecho llegar a Washington una propuesta para retomar las conversaciones indirectas que mantenían a través de Omán.

Y, tras acusar a Trump de haber sumido la región en el caos con sus “acciones delirantes” después de haber dado “falsas esperanzas” sobre el estado de la negociación abierta, ha reivindicado el derecho de su país a defenderse de la agresión estadounidense.

Además, ha sugerido que los intentos de reabrir las conversaciones guardan relación con la preocupación del inquilino de la Casa Blanca ante la cifra de bajas entre las tropas estadounidenses. Por el momento, el ejército norteamericano tres militares muertos y cinco heridos.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha endurecido su discurso contra Estados Unidos y ha blandido la legitimidad de su país para defenderse, máxime después de que la potencia norteamericana haya decidido por segunda vez atacar a Irán durante las negociaciones sobre el programa nuclear.

Dicho esto, después de haberse mostrado abierto a la negociación en las últimas horas —a diferencia de Lariyani—, ha advertido ahora de que no será “tan fácil” a la vista de la agresión cometida. “Nos atacan, matan a nuestra gente, destruyen nuestros hogares y luego, al no lograr sus objetivos, piden un alto el fuego", ha deplorado.

Desde Estados Unidos, Donald Trump emitió un mensaje a la nación en el que prometió "vengar" la muerte de tres militares, al tiempo avanzó que la ofensiva contra Irán podría durar "cuatro semanas, o menos". Asimismo, justificó la intromisión en la república islámica en que "han hecho la guerra a la civilización en sí".