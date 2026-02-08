La oportunidad de una casa en los Hamptons, por debajo de 17 millones de euros

Casa a la venta en los Hamptons

¿Quién no ha soñado alguna vez con una casa en los Hamptons? Cerca del mar, en un entorno exclusivo y rodeada de comodidades, la oferta de una vivienda por 17 millones de euros se perfila como una oportunidad a estudiar.

Casa a la venta en los Hamptons | Sotheby's

No solo son los más de 550 metros cuadrados de vivienda distribuidos en seis dormitorios, cinco baños completos, dos medios baños y amplias áreas de estar y comedor. Es que la propiedad, ubicada a poco más de un kilómetro del mar, incluye un solar edificable dentro de una parcela de 10.000 metros cuadrados que alberga también piscina y cancha de tenis.

La promesa de perpetuar un legado se hace por tanto real en esta finca, que combina lujo y potencial a largo plazo. Una inversión ideal en Bridgehampton que Sotheby’s ha puesto en el mercado.

Con las tiendas y restaurantes del pueblo a mano y el océano a apenas minutos, desde un entorno que ofrece tranquilidad y comodidad, la oferta parece especialmente diseñada para aquellos que aprecian la belleza, la privacidad y la promesa de un atractivo duradero.