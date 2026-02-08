La oportunidad de una casa en los Hamptons, por debajo de 17 millones de euros
Oportunidad
La propiedad incluye un solar edificable dentro de una parcela de 10.000 metros cuadrados que alberga una hermosa casa de más de 500 metros con piscina y cancha de tenis
¿Quién no ha soñado alguna vez con una casa en los Hamptons? Cerca del mar, en un entorno exclusivo y rodeada de comodidades, la oferta de una vivienda por 17 millones de euros se perfila como una oportunidad a estudiar.
No solo son los más de 550 metros cuadrados de vivienda distribuidos en seis dormitorios, cinco baños completos, dos medios baños y amplias áreas de estar y comedor. Es que la propiedad, ubicada a poco más de un kilómetro del mar, incluye un solar edificable dentro de una parcela de 10.000 metros cuadrados que alberga también piscina y cancha de tenis.
La promesa de perpetuar un legado se hace por tanto real en esta finca, que combina lujo y potencial a largo plazo. Una inversión ideal en Bridgehampton que Sotheby’s ha puesto en el mercado.
Con las tiendas y restaurantes del pueblo a mano y el océano a apenas minutos, desde un entorno que ofrece tranquilidad y comodidad, la oferta parece especialmente diseñada para aquellos que aprecian la belleza, la privacidad y la promesa de un atractivo duradero.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
CONSECUENCIAS DE LAS LLUVIAS
Se derrumba una parte de la muralla romana de Lugo por el temporal
ENTROIDO EN LA GALICIA EXTERIOR
Más de 500 gallegos celebran el carnaval en Zúrich en una de las principales citas de la diáspora en Suiza