La segunda vuelta en Colombia medirá el margen para recuperar la confianza de los inversores

Colombia encara ahora tres semanas decisivas para sus mercados. La primera vuelta de las presidenciales ha dejado sobre la mesa un escenario polarizado entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, que competirán el próximo 21 de junio en segunda vuelta tras alzarse como las dos opciones más votadas, con más de un 40% del apoyo y a mucha distancia del resto.

En este contexto, el banco de inversiones de Suiza Julius Baer pronostica un sesgo ligeramente favorable para los activos colombianos en el corto plazo. En concreto, la analista de renta fija Eirini Tsekeridou prevé un estrechamiento moderado de los diferenciales de deuda soberana hasta la celebración de la segunda vuelta, apoyado en la ventaja que los mercados de predicción confieren a De la Espriella: en concreto, se calcula que tiene un 78% de probabilidades de convertirse en el próximo presidente de Colombia.

Así pues, la entidad helvética apunta que una victoria de Cepeda podría derivar en una caída del mercado, mientras la designación del líder de los Defensores de la Patria —con un programa más favorable a incentivar la inversión privada y a apoyar a las empresas— probablemente ofrecería un repunte alcista. Con todo, mantiene una posición "neutral" sobre las acciones colombianas y, en cuanto a la deuda soberana del país latinoamericana, su recomendación es "mantener/oportunista".

En todo caso, subraya que el interés de los inversores no reside solo en el nombre del próximo presidente, sino en el grado de gobernabilidad que pueda ofrecer. Las elecciones parlamentarias del pasado mes de marzo dejaron un Congreso muy fragmentado, lo que obligará a constantes negociaciones para definir el rumbo fiscal, energético y presupuestario del país.