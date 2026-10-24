Submersible, el reloj de Panerai que lleva su pasado militar a las profundidades

Nacida de la relación de Panerai con el mar, la colección Submersible representa la vertiente más robusta y deportiva de la firma. Son relojes concebidos como instrumentos de buceo, con grandes cajas, una elevada hermeticidad y una lectura clara bajo el agua, pero construidos con la mecánica y los materiales propios de la alta relojería contemporánea.

Su diseño responde a una finalidad práctica. El bisel giratorio unidireccional permite controlar el tiempo de inmersión sin que un movimiento accidental pueda prolongarlo, los grandes índices luminiscentes facilitan la lectura bajo el agua y el característico puente que protege la corona ayuda a preservar la hermeticidad. La caja, además, conserva las proporciones contundentes que han convertido a Panerai en una de las firmas con una identidad visual más marcada.

Panerai Submersible | Panerai

La colección hunde sus raíces en los instrumentos desarrollados por la casa florentina para los comandos submarinos de la Marina italiana. De hecho, entre sus antecedentes se encuentra el llamado Egiziano, un imponente reloj creado en la década de 1950 que ya incorporaba un bisel giratorio para calcular los tiempos de inmersión. Ahora, Submersible traslada aquel lenguaje militar a una gama contemporánea que combina funcionalidad profesional y presencia en la muñeca.

La familia se articula alrededor de diferentes tamaños, desde los 42 milímetros de las versiones más contenidas hasta los 47 de las referencias con mayor carácter, aunque la gama se completa con una pieza excepcional de 49 milímetros. Y, junto al acero y el titanio, aparecen materiales desarrollados o reinterpretados por la manufactura, como el carbotech, el goldtech o el ceramitech, con los que Panerai busca reducir el peso del reloj y aumentar su resistencia.

Tres ediciones limitadas

Dentro de la amplia familia Submersible, que cuenta con casi una treintena de opciones, Panerai reserva tres referencias a sus ediciones limitadas.

Edición limitada del Panerai Submersible | Panerai

La más sofisticada y costosa es el Elux LAB-ID, con un precio de 109.900 euros y una producción de 150 piezas, que es fruto de ocho años de investigación y cuatro patentes. Su movimiento mecánico transforma la energía acumulada en electricidad para iluminar la esfera, las agujas y el bisel durante un máximo de media hora, es sumergible hasta los 500 metros y ofrece una reserva de marcha de tres días.

La segunda edición limitada es el Navy SEALs Afniotech Experience, restringido a 35 ejemplares y valorado en 90.000 euros. No solo incorpora un segundo huso horario o una hermeticidad a prueba hasta los mil metros, sino que su compra incluye una experiencia de tres días en Florida para practicar en entrenamientos y ejercicios tácticos vinculados, precisamente, a los Navy SEALs.

Edición limitada del Panerai Submersible | Panerai

La tercera serie especial es el Luna Rossa, limitada a 300 unidades y con un precio de 11.700 euros. Es la más contenida de las tres, con una caja de acero de 42 milímetros, bisel con disco de cerámica negra y hermeticidad hasta los 300 metros.