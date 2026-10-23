Otra Dana: Distinta respuesta

Las muertes causadas por la dana sobre Valencia de 2024 no han sido en vano. Basta con comprobar la distinta reacción, desde los primeros avisos hasta el levantamiento de las restricciones, que se han producido en esta ocasión. La dana Adams ha causado media docena de muertos, algunos de ellos debido a la imprudencia de los fallecidos, frente a los 233 que causó aquella.

La diferencia ha estribado en las alertas enviadas a la población con suficiente antelación como para que se pusieran a salvo, se olvidaran de poner a resguardo los bienes materiales con riesgo para sus vidas y que se trasladaran a lugares altos cuando sus casas se inundaban. La diligente actuación de todas las autoridades ha salvado muchas vidas, ya que no se podría hacer más de lo realizado para evitar las inundaciones ante unas precipitaciones de carácter histórico, que según todas las predicciones serán cada vez más frecuentes. Que muchos de los lugares inundados, sobre todo en la línea de costa del sur de Valencia, se encuentren en ocasiones por debajo del nivel del mar, que distintas intervenciones en las infraestructuras hayan motivado que se aumente el riesgo de inundaciones y sobre todo que se hayan levantado muchas viviendas en zonas inundables, motivará que estas tragedias se repitan sin solución de continuidad.

Sánchez visitó entonces la zona afectada y tuvo que marcharse ante la actitud violenta de algunos vecinos.

Cómo olvidar que hace dos años, el presidente autonómico, Carlos Mazón, estuvo desaparecido durante varias horas, que se decidiera no confinar a la población afectada por cálculo político, que el mensaje de Es-Alert se enviara cuando ya había ocurrido lo irremediable. En esta ocasión no hay polémica sobre los informes de la Aemet, ni sobre la presencia de los medios de rescate sobre el terreno y ni tan siquiera sobre la oferta realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que la Generalitat Valenciana solicitara la ayuda que precisara, el mismo ofrecimiento de hace dos años pero que fue interpretado, de forma interesada, como un gesto de desidia ante la tragedia por tratarse de un gobierno dirigido por el PP. Sánchez visitó entonces la zona afectada y tuvo que marcharse ante la actitud violenta de algunos vecinos. En esta ocasión son los afectados quienes se han enfrentado a los grupos de jóvenes que pretendían repetir la misma actitud y han recibido a Sánchez con los insultos consabidos.

Si cada responsable se encuentra en su puesto, si se coordinan todas las administraciones, si se atienden las advertencias de la Aemet, si no se escatima en los recursos necesarios, el número de víctimas causado por estos fenómenos climatológicos se reducen sustancialmente. Pero entre una dana y otra, lo importante es adecuar las infraestructuras y realizar las obras públicas necesarias en rieras y barrancos para prevenir las riadas y vigilar las construcciones en las zonas inundables.

La respuesta ante la dana Adams, ha puesto de manifiesto cómo hace dos años mucha de la tensión generada tuvo una intencionalidad política, empeñado como estaba el PP en salvar a Carlos Mazón, al que apoyó hasta que su situación, fruto de la presión social y de la investigación judicial de la jueza de Catarroja, lo hizo insostenible y se forzó su dimisión, sin que haya explicado aún qué hizo y dónde estaba mientras se ahogaban sus vecinos. Pedro Sánchez y el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, han comparecido juntos para anunciar ayudas a los afectados. También lo hicieron Sánchez y Mazón y poco después se desató la guerra política. A ver qué ocurre ahora.