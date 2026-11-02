La prorrusa Iliana Yotova, primera mujer al frente de Bulgaria

Iliana Yotova se convertirá en la primera mujer elegida democráticamente presidenta de Bulgaria. Favorable al diálogo con Rusia, en un momento en que Moscú está intensificando sus ataques en el mar Negro, se ha impuesto con más de un 57% de los votos al candidato prooccidental en la segunda vuelta de las presidenciales.

En una contienda electoral muy marcada por el debate geopolítico en torno a la guerra en Ucrania, Yotova ha logrado un respaldo muy mayoritario de las urnas con un discurso distanciado del apoyo a Kiev y proclive a un acercamiento al Kremlin. De este modo, se ha alineado con la postura del primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, de quien asumió la presidencia interina el pasado enero tras su dimisión para concurrir a las elecciones parlamentarias.

Pese a contar con el respaldo del voto directo de las urnas, la Jefatura del Estado en Bulgaria dispone de competencias acotadas. A diferencia de lo que ocurre en sistemas, el presidente búlgaro carece de potestad para cesar al jefe del ejecutivo, aunque sí cuenta con la facultad de vetar textos legislativos y remitirlos de nuevo a la Cámara. Ejerce la jefatura suprema de los ejércitos, y entre sus atribuciones figura la concesión y retirada de la nacionalidad o la designación de embajadores.

Con el 99,68% de las actas procesadas por la comisión electoral búlgara, Yotova se ha hecho con el 57,66% de los sufragios —casi 1,1 millones de votos—, mientras su rival, el ex primer ministro interino Andréi Giurov, ha rozado el 40% de las papeletas con algo más de 745.303 apoyos. En una jornada en la que solo ha votado un 29% de los búlgaros, casi un 3% se ha decantado por la casilla de "no apoyo a nadie".

En todo caso, tras conocerse los resultados preliminares, Yotova ha proclamado su victoria destacando que su mensaje se ha centrado en los "ingresos, la paz y los desafíos futuros". Giurov, por su parte, ha admitido la derrota manifestando que "así es como han votado los ciudadanos búlgaros" y que es preciso aceptar el resultado.