Otro ataque en el mar Negro deja un carguero hundido frente a Bulgaria

Un nuevo ataque con drones en el mar Negro. Un día después de la muerte de dos personas a bordo de un buque comercial con bandera de Turquía a causa de los proyectiles, hoy el blanco han sido un barco con pabellón de Palaos y un carguero de Togo, que ha terminado por hundirse frente a las costas de Bulgaria mientras su tripulación se da ya por desaparecida.

En medio de esta "inaceptable" situación, el presidente búlgaro, Rumen Radev, ha advertido de que atacar embarcaciones civiles constituye "una grave violación" del derecho internacional y, mientras se lleva a cabo una operación de búsqueda de los marineros, ha hecho votos por que Rusia ponga fin de inmediato a su intento de invasión de Ucrania. Si esta guerra "no termina a tiempo", ha alertado, su alcance espacial seguirá aumentando, al igual que "el riesgo de un conflicto incluso a escala mundial".

Tras lo sucedido en la jornada de ayer, el presidente Zelenski culpó a Moscú de un ataque "atroz" en aguas neutrales contra un buque civil, mientras el Kremlin subrayó que su objetivo es "cortar completamente" la entrega de suministros militares a Kiev por vía marítima. De momento, ni desde Rusia ni desde Ucrania han hecho ningún comentario sobre este nuevo incidente.

Quien sí se ha pronunciado ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha constatado que el auge de la tensión en el Mar Negro en el contexto de la guerra en Ucrania es "cada vez más preocupante", en la medida que se están produciendo ataques contra la navegación civil que están costando vidas.

Esta escalada se ha intensificado en los últimos días a lo largo de la frontera oriental de Europa, con incidentes también en Polonia, Moldavia o Lituania, después de que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, admitiese que su país está llevando a cabo actuaciones de guerra híbrida contra distintos países europeos, especialmente aquellos que comparten frontera con Ucrania, precisamente por apoyar a Kiev.