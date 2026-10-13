Rusia sigue atacando el mar Negro mientras Trump ve a Putin proclive a sellar la paz

Apenas dos días después de que el presidente Trump anunciase un alto el fuego para las infraestructuras energéticas entre Rusia y Ucrania, que llegaba precedido de un acuerdo con Putin para aumentar las ventas de diésel procedente de Moscú, el Kremlin continúa ordenando ataques a las puertas de la Unión Europea.

Si hace una semana los ataques rusos sobre el mar Negro dejaban como resultado el hundimiento de un carguero con bandera de Togo con toda su tripulación a bordo y daños en otro barco con pabellón de Palaos, hoy se ha repetido la situación. Los servicios de rescate de Bulgaria han conseguido rescatar a los quince integrantes de otro buque comercial residenciado en Malta que fue blanco de drones enviados por Moscú hasta las aguas territoriales búlgaras, pero un segundo barco se ha hundido a causa los bombardeos rusos y solo ha podido ser puesto a salvo uno de sus tripulantes.

En el marco de esta escalada de ataques en el mar interior que baña seis países europeos y asiáticos, desde Sofía han llamado a consultas a la embajadora de Rusia, para trasladar una protesta formal sobre un proceder "absolutamente inaceptable".

Pero, además, el gobierno búlgaro ha requerido asistencia a la OTAN y la UE. Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han condenado "enérgicamente" lo sucedido, al tiempo que han advertido de que los responsables de este tipo de actuaciones deberán "rendir cuentas". Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado —tras hablar con el primer ministro de Bulgaria— que la Alianza Atlántica adaptará sus medidas de disuasión y defensa "según sea necesario" y en cooperación con los socios en la zona.

Para Ucrania, este tipo de actuaciones demuestran "el desprecio deliberado de Rusia por las vidas civiles y la seguridad marítima". Según el ministro de Exteriores ucraniano, Moscú ha puesto el mar Negro en el foco por tratarse de una vía "vital para la seguridad alimentaria mundial", de modo que "lo ataca para utilizar el hambre como arma y mantener al mundo como rehén".

Visión de Trump

Mientras todo esto pasa en la ribera oriental del Atlántico, en el oeste Trump se ha mostrado satisfecho por sus recientes acuerdos con Putin.

Es más, ha interpretado que su homólogo ruso muestra mayor disposición a poner fin a la guerra que el dirigente ucraniano. "Lo que está pasando es que él (Putin) quiere llegar a un acuerdo, y tenemos que conseguir que Zelenski quiera hacer un trato", ha remarcado.

Pese a las palabras del inquilino de la Casa Blanca, el presidente de Ucrania ha denunciado que esta noche ha habido ataques sobre instalaciones de producción de gas y estaciones de servicio en Ucrania. "Es la respuesta de Putin a Trump", ha evidenciado Zelenski.