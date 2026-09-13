Veloso Salgado, un artista universal

José María Veloso Salgado (1864-1945) fue un destacado artista de profundo origen gallego —nacido en el municipio ourensano de Melón e hijo de José Pérez y Dolores Veloso Rodrigues Salgado— que desarrolló una prolífica carrera artística en Portugal, donde es considerado uno de los máximos exponentes de la pintura naturalista.

Nacido en el seno de una modesta familia campesina, vivió sus primeros diez años en Melón, una pequeña localidad de la comarca del Ribeiro enclavada en las estribaciones de la sierra de O Suído y muy próxima a la frontera portuguesa. Aquella Galicia de mediados del siglo XIX estaba marcada por una profunda impronta rural y de subsistencia, donde el minifundio y la dureza del campo condicionaban la vida cotidiana. La emigración gallega hacia Portugal en aquella época era un fenómeno constante y natural, propiciado tanto por la contigüidad geográfica como por los lazos culturales e históricos. Para miles de gallegos del sur de Ourense y Pontevedra, cruzar la frontera meridional representaba la salida más accesible ante la falta de oportunidades locales.

En muchos casos, esta movilidad se estructuraba a través de redes familiares de acogida: parientes ya instalados en ciudades portuguesas reclamaban a los más jóvenes para introducirlos en el mundo laboral como aprendices en pequeños oficios, comercios o talleres artesanales. Este fue precisamente el camino que, en 1874, impulsó a sus padres a enviarlo lejos de su hogar para trasladarse a Lisboa al cuidado de su tío materno, Miguel, quien dirigía el reconocido taller de litografía Litografia Lemos.

La Lisboa de finales del siglo XIX y principios del XX, en la que este gallego se formó y consolidó como artista, era una capital vibrante y en plena transformación urbana, marcada por el periodo de la Restauración y los intentos de modernización arquitectónica e industrial. Era una ciudad de contrastes donde convivían la burguesía intelectual de los cafés, el movimiento obrero naciente y una pujante actividad cultural. En este tejido urbano, la colonia gallega ocupaba un espacio muy visible y laborioso: los inmigrantes de Galicia desempeñaban un papel fundamental en la economía cotidiana de Lisboa, pues trabajaban en la construcción, el transporte portuario, el servicio doméstico y los gremios artesanales y artísticos.

En medio de ese bullicioso entorno lisboeta, Veloso Salgado supo integrarse plenamente sin renunciar a sus raíces. Tras dar sus primeros pasos como aprendiz en el taller de litografía de su familia, su extraordinario talento para el dibujo lo catapultó a la Escuela de la Academia de Bellas Artes de Lisboa. Su posterior y brillante etapa de formación en París —en la École des Beaux-Arts con maestros de la talla de Cabanel y Laurens— y sus estancias de estudio en Italia pulieron un estilo monumental que lo convirtió en un referente de la plástica lusa.

De regreso a Lisboa, no solo ejerció como profesor titular de pintura histórica y formó a generaciones de artistas, sino que dejó una huella imborrable en el patrimonio monumental del país al decorar edificios tan emblemáticos como el Parlamento, el Palacio de la Bolsa de Oporto y el Museo Militar, acumulando innumerables galardones y honores hasta su retirada y fallecimiento en 1945. Un legado glorioso al otro lado de la frontera que contrasta dolorosamente con el absoluto olvido y desconocimiento que su figura padece hoy en el hogar gallego que lo vio nacer.