El socialista António Seguro, nuevo presidente de Portugal

El candidato del Partido Socialista, António Seguro, ha resultado vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas celebradas este domingo frente al ultraderechista del partido Chega, André Ventura. Superado el 95% del recuento, ha recibido más del 66% de los votos.

A pesar de la ola conservadora que sacude Portugal en los últimos tiempos, las encuestas ya conferían una amplia ventaja al socialista tras recabar el apoyo explícito de varios de los candidatos de todo el espectro político que no superaron la primera vuelta.

Buena parte de la campaña electoral se ha desarrollado en las zonas más afectadas por los temporales que sacuden Portugal en las dos últimas semanas. Ambos candidatos se han dejado ver con los vecinos y servicios de emergencia de esas zonas. Incluso se ha barajado la posibilidad de aplazar las elecciones en los puntos más afectados por las borrascas y el propio Ventura llegó a solicitar el aplazamiento de los comicios.

En el único debate celebrado entre ambos candidatos, Seguro se mostró como la opción moderada y estable frente a un Ventura que se presentó como una opción más radical que quiere “dar un puñetazo al sistema”, a pesar de que la figura del presidente de Portugal siempre ha tratado de mantenerse por encima de las luchas políticas.

El resultado cosechado por António Seguro supone no solo un triunfo a nivel personal, ya que desapareció de la primera línea política en 2014 cuando perdió las primarias con el ex primer ministro António Costa, sino también un éxito del Partido Socialista después del batacazo de las parlamentarias de 2024.