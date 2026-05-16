Putin se reunirá en China con Xi, que viajará en otoño a Washington

Con menos de una semana de distancia desde la visita de Donald Trump, el presidente de China, Xi Jinping, recibirá a su homólogo en Rusia, Vladimir Putin, que llevará a cabo un viaje de estado que también se extenderá a lo largo de dos días.

En esa cita, según el Kremlin, ambos líderes abordarán sus relaciones bilaterales e intercambiarán puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales.

Si bien Moscú no ha ofrecido más detalles, se espera que la guerra en Irán será uno de los puntos clave de las conversaciones, toda vez que ambos países son aliados de la república islámica y después de que Trump requiriese al asiático mayor implicación para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

En paralelo, Xi Jinping ha aceptado la oferta de Trump para viajar a Washington en otoño, tal y como ha confirmado el ministro de Exteriores chino.