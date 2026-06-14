Reino Unido intercepta por primera vez un petrolero de la flota fantasma de Rusia

La Marina Real británica ha interceptado un petrolero supuestamente perteneciente a la flota fantasma de Rusia, los barcos que emplea Moscú para evadir las sanciones internacionales por la guerra de Ucrania, cuando intentaba atravesar el Canal de la Mancha.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado esta "exitosa operación" que "propina un nuevo golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no tienen sitio donde esconderse".

La intercepción de estos barcos es un fenómeno habitual en el Báltico, pero se trata de la primera vez que Reino Unido lleva a cabo una operación de este tipo.

El barco ha sido identificado como el carguero Smyrtos. La operación militar, que duró seis horas, contó con el apoyo de tres aeronaves del grupo aéreo marítimo, un avión de la fuerza aérea británica y de dos buques de guerra.

Ahora será trasladado provisionalmente a un fondeadero frente a la costa sur de Inglaterra y "se realizará un seguimiento para detectar cualquier problema medioambiental o de seguridad".

Agradecimiento de Zelenski

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido a Reino Unido este "importante paso" contra la flota petrolera rusa.

"Fue la soberbia de Rusia, alimentada por altos ingresos del petróleo y el gas, la que allanó el camino para esta guerra, y cada decisión de los socios que priva a Rusia de dinero también limita la guerra misma", ha celebrado en redes sociales.

Y, al hilo, ha requerido a Europa que tome medidas legislativas para permitir no solo la detención de petroleros y las restricciones en los envíos de petróleo, sino también la confiscación del petróleo que transportan.

Respuesta de Rusia

La primera respuesta de Rusia ha llegado de la mano de uno de los principales asesores de Putin, Kirill Dimitriev, quien ha descrito la incursión como una maniobra de distracción para ocultar la crisis de violencia provocada por los migrantes en Belfast.

"Un Starmer desesperado, en lugar de interceptar a sus inmigrantes que violan, mutilan y decapitan a británicos, está tratando de distraer a Reino Unido intensificando el conflicto", ha escrito en redes sociales.