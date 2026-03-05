80 cuerpos sin vida tras el hundimiento de un buque de guerra iraní
Ataque a Irán
Unos 80 cuerpos sin vida. Es el saldo de cadáveres recuperados, por ahora, después de que un torpedo lanzado por Estados Unidos desde un submarino provocase el hundimiento de un buque de guerra de Irán.
Lo ha anunciado la Armada de Sri Lanka, frente a cuyas costas sucedió el ataque, y que ya ayer había rescatado a otras 32 personas de las, aproximadamente, 180 que viajaban a bordo.
A respecto del hundimiento del buque iraní, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, destacó que se trata de la primera vez que se lleva a cabo un procedimiento de este tipo desde la II Guerra Mundial.
