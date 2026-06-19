Más de 500 historias de retorno: el programa Merlo impulsa nuevos proyectos profesionales en Galicia
PROGRAMA MERLO
La iniciativa acompaña desde 2021 a beneficiarios de las Becas de Excelencia Juventud Exterior y a gallegos retornados en su integración social y laboral
El programa de mentoría Merlo ha superado la cifra de 500 personas participantes desde su puesta en marcha en 2021, consolidándose como una herramienta de apoyo para facilitar el retorno a Galicia y la integración de quienes deciden desarrollar su proyecto personal y profesional en la comunidad.
La iniciativa, impulsada por la Xunta de Galicia en colaboración con la Fundación Ronsel, está dirigida principalmente a beneficiarios de las Becas de Excelencia Juventud Exterior (BEME) y a gallegos retornados.
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participó este miércoles en un encuentro de networking del programa, donde pudo conocer de primera mano las experiencias y proyectos de las personas participantes.
En la jornada también estuvieron presentes el delegado de la Xunta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro, y la subdirectora xeral de Retorno, Begoña Solís Domínguez, que compartieron espacio con los participantes y analizaron sus iniciativas.
A través de talleres, formación, asesoramiento e itinerarios personalizados, Merlo ofrece acompañamiento para impulsar proyectos profesionales y empresariales, además de facilitar la adaptación al nuevo entorno social y laboral de las personas que regresan a Galicia.
Desde su creación, el programa se ha convertido en un punto de conexión entre retornados, profesionales y entidades, favoreciendo la creación de redes de apoyo y nuevas oportunidades para quienes apuestan por construir su futuro en Galicia.
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