Castilla y León destina 143.000 euros a 81 familias que se trasladaron al medio rural en 2025

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante un encuentro con emigrantes en el centro Salamanca y Burgos en Buenos Aires

Un total de 81 familias procedentes de otras comunidades autónomas se han instalado en el medio rural de Castilla y León a lo largo de 2025, beneficiándose de ayudas públicas por valor de 143.000 euros destinadas a fomentar la repoblación. La medida busca atraer nuevos residentes a municipios de menos de 20.000 habitantes y contribuir a frenar la despoblación.

La mayoría de los beneficiarios, en concreto 62 familias, cuentan con hijos, lo que les ha permitido acceder a la cuantía máxima de 2.000 euros, frente a los 1.000 euros concedidos a los hogares sin menores a cargo. Solo en la última resolución del ejercicio se han otorgado 23 ayudas por un importe de 43.000 euros, correspondientes a traslados a localidades como Cantimpalos (Segovia), Castrocontrigo (León) o Tordesillas (Valladolid), entre otras.

Por provincias, León se sitúa como el principal destino, concentrando el mayor número de nuevas llegadas, con asentamientos en al menos una veintena de municipios. En cuanto al origen de los nuevos residentes, destacan comunidades como Madrid, Cataluña y Andalucía, que suman la mayor parte de los traslados registrados.

Estas ayudas están dirigidas a familias que cambian su residencia habitual desde otra comunidad autónoma a núcleos rurales de Castilla y León, quedando fuera grandes localidades como Ponferrada o Medina del Campo. Para acceder a ellas, es necesario empadronarse en el municipio de destino y mantener la residencia durante al menos dos años, además de cumplir requisitos como desarrollar una actividad laboral en la comunidad o escolarizar a los menores en centros de la región.

El programa establece un sistema de concesión directa por orden de solicitud y pretende consolidar población de forma estable en el territorio. Con incentivos económicos moderados pero dirigidos, Castilla y León trata de responder al reto demográfico y reforzar el asentamiento de familias en el ámbito rural.