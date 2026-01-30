Trump advierte a Starmer: es "peligroso" hacer negocios con China

El acuerdo entre el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de China, Xi Jinping, para establecer una alianza "a largo plazo" no ha sentado bien en la Casa Blanca. Es "muy peligroso", ha advertido Trump a Londres, apenas unos días después de que el pacto de Canadá con el gigante asiático en materia de coches eléctricos y productos agroalimentarios le llevara a amenazar con imponer a sus vecinos del norte unos aranceles del 100%.

Y, tras hacer hincapié en los riesgos para Reino Unido de hacer "negocios" con Pekín, ha subrayado que "es aún más peligroso" para Ottawa. "A Canadá no le va bien, le va muy mal", ha sostenido, pues, frente a la opinión de Mark Carney de que es necesario diversificar los acuerdos comerciales, "no se puede considerar a China como la solución".

"Conozco muy bien a China. Sé que el presidente Xi es amigo mío. Lo conozco muy bien. Pero eso es un gran obstáculo que superar cuando se trata de Canadá", ha planteado, en medio del choque diplomático entre Ottawa y Washington, antes de poner sobre la mesa posibles injerencias chinas al afirmar que "lo primero que harán [las autoridades del país asiático] es decir que ya no se puede jugar al hockey sobre hielo".

En cuanto a la relación entre Estados Unidos y Reino Unido, actualmente mantienen un acuerdo de aranceles reducidos en automoción, productos agrícolas y medicamentos, pero también sufre importantes distorsiones, agudizadas por los comentarios del inquilino de la Casa Blanca sobre el papel de los ejércitos europeos en Afganistán o por sus ambiciones sobre la isla danesa de Groenlandia. Además, el neoyorquino ha cuestionado recientemente en público la decisión del gobierno británico de "ceder" a Mauricio la isla de Diego García, lo que ha considerado "un acto de gran estupidez" por parte de Starmer.

Más aranceles a Canadá

En paralelo, el presidente de Estados Unidos ha asegurado que impondrá un arancel adicional del 50% a "todas" sus aeronaves fabricadas en Canadá, alegando que el país vecino se ha negado "de forma injusta, ilegal e firme" a certificar una serie de aviones de la compañía Gulfstream, con sede en Georgia, a pesar de ser "los más grandes y tecnológicamente avanzados jamás fabricados".