Estados Unidos apuesta por retomar la negociación de paz entre Rusia y Ucrania

El 24 de febrero de 2022, el Kremlin dio luz verde a un ataque masivo sobre Ucrania. Diseñada como una operación relámpago que haría caer al gobierno del país europeo en cuestión de días, se topó con una resistencia encarnizada de las tropas de Kiev que logró involucrar a los países occidentales en la tarea de mantener firme la frontera de Europa frente a Rusia. Más de cuatro años después, con el gasto militar en auge tras invertir miles de millones de euros en la contienda, ningún analista duda ya de que la solución del conflicto no se hallará en el campo de batalla.

"Solo se puede poner fin a esta guerra con un acuerdo negociado. No terminará con una victoria militar de uno u otro bando", ha ahondado en esta idea el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al término de la cumbre de ministros de Exteriores de la OTAN en Suecia. Es por ello que ha vuelto a ofrecer a su país como mediador, tras dos sesiones en Suiza y Emiratos Árabes que se pusieron en pausa cuando la Casa Blanca optó por abrir un conflicto en Oriente Próximo de la mano de Israel.

Ahora, con esa contienda en suspenso, Marco Rubio ha insistido en que Estados Unidos continúa "dispuesto a hablar" tanto con los rusos como con los ucranianos. "Si vemos una oportunidad de reunirnos y hablar de forma productiva, no contraproducente, y que tenga posibilidades de ser fructífera, estamos preparados para desempeñar ese papel", ha asegurado, mientras Moscú ya anunció hace dos días la próxima visita del enviado especial de Trump y de su yerno, el equipo habitual de negociación.

Pese a ello, y a que el portavoz del Kremlin avanzó que en noviembre podría haber una nueva reunión entre Trump y Putin, el jefe de la diplomacia estadounidense ha insistido en que su país llevará a cabo esa labor si resulta ser el interlocutor adecuado. "Si alguien más quiere encargarse de ello, que lo haga", ha concedido, aunque ha señalado que "no parece que haya nadie más en el mundo capaz de hacerlo". Precisamente, en la Unión Europea se está analizando el perfil adecuado del enviado especial para negociar con Rusia la resolución del conflicto sin dejar de lado los intereses de Ucrania.

Cronología

Tras un encuentro en Alaska con Vladimir Putin en agosto de 2025, que seguía a la reunión retransmitida desde la Casa Blanca en la que trató de humillar a Zelenski, Trump decidió involucrarse de lleno en las conversaciones de paz en Ucrania en noviembre.

Así, trasladó al presidente de Ucrania un plan de paz de 28 puntos que recogía numerosas cesiones que el país europeo tendría que aceptar —le dio cinco días para hacerlo— prácticamente sin contraprestación por parte de Rusia y sin contar con la Unión Europea. Además, se arrogaba además el papel de responsable de la reconstrucción ucraniana, de la que se encargaría utilizando fondos del bloque comunitario, incluyendo los activos rusos congelados.

Pese a este contexto, hoy, en suelo europeo, el secretario de Estado de Estados Unidos se ha quejado de las "filtraciones" a la prensa en las que se critica que pretenda "forzar a los ucranianos a adoptar esta o aquella posición" y se ofrece para buscar la paz en el flanco oriental del viejo continente.