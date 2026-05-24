Rusia lanza su misil hipersónico contra Kiev y alcanza la embajada de Albania

Rusia ha lanzado su misil hipersónico contra Kiev, en un ataque que deja al menos dos muertos y más de 80 heridos y que ha impactado contra la casa del embajador de Albania.

En uno de los ataques más potentes desde el comienzo de la guerra, en respuesta al bombardeo de Ucrania de esta semana contra una residencia de estudiantes en Lugansk, los ataques se dirigieron contra instalaciones de mando militar, bases aéreas y empresas de la industria de defensa ucraniana.

No obstante, Albania ha presentado una queja formal contra Moscú tras denunciar que uno de los proyectiles del ataque masivo ruso ha alcanzado la residencia del embajador y "ha puesto en peligro su vida".

"Atacar o poner en peligro áreas civiles y personal diplomático representa una grave escalada y otro recordatorio crudo del costo humano de la agresión continua de Rusia", ha manifestado el ministro de Exteriores de Albania, Ferit Hoxha.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, han condenado estos ataques como un "aberrante acto de terrorismo".